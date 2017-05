Colorida ceremonia da inicio a la Copa Santos Peñoles 2017

Martes 2 de may 2017, 3:52am

Humberto Vázquez Frayre

- Con una vistosa y emotiva ceremonia de inauguración en la cancha del Estadio Corona, quedó formalmente inaugurada la VII Copa Santos Peñoles 2017, que hoy a primera hora, arrancará su actividad con una gran cantidad de encuentros.

La totalidad de los equipos fueron ubicados en la localidad de Poniente, mientras que los padres de familia de los jugadores foráneos y locales, en ambas cabeceras de la casa de los Guerreros.

Con un cuadro multicolor, aparecieron en escena las diferentes personalidades que estuvieron en el estrado, como el caso de Rafael Rebollar, director de Met Mex Peñoles y José Riestra, vicepresidente de Futbol del Club Santos Laguna.

También el Alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán, hizo acto de presencia, además de José Alfredo Jiménez, Director General y Jorge Fernández, Director Comercial y Marketing de la institución albiverde. El "Chepo" de la Torre, entrenador de los Guerreros, también asistió al acto protocolario.

Alejandro Irarragorri Gutiérrez, fue el gran ausente en la fiesta, pero a través de un video que se transmitió en las pantallas del inmueble, ofreció disculpas de no poder estar presente debido a cuestiones de salud, mandando un mensaje a todos los participantes.

Los honores a la bandera correspondieron al 33avo. Batallón de Infantería de Torreón, mientras que representantes de cada uno de los equipos participantes, desfilaron simbólicamente por la cancha.

También apareció la bandera de la Copa Santos Peñoles, mientras que Emiliano García, portero de la categoría 2000 de Santos Laguna, realizó el juramento deportivo, para que luego junto a otros cancerberos, realizaran la patada inicial.

Las luces del Corona se apagaron y apareció el Grupo Musical Carnaval, quien entonó las nuevas notas del himno oficial de la Copa Santos, acompañado con un vistoso juego de luces como fondo en la localidad de Oriente.

Para finalizar, el cielo se iluminó en el Nororiente de Torreón, con la pirotecnia preparada, que emocionó a niños y jóvenes, quienes gritaron en una sola voz.

6

Niños y jóvenes

Darán vida al torneo internacional.

Partidos

HORA EQUIPO EQUIPO CANCHA 2011

12:20 Cantera Delicia Vs. AS Monclova TSM 1

13:40 Colegio Euroamericano Vs. AS Juárez TSM 1

15:00 FIS Mauricio Cuero Vs. Lobitos FC TSM 1

16:20 CAT Vs. CIFFUT TSM 1

17:40 San Isidro Vs. AS Saltillo TSM 1

19:00 CFSL Oswaldo Sánchez Vs. AS Tigers Campestre TSM 1

2009

10:40 Cantera Delicias Vs. AS Juárez TSM 3

10:40 AS Peñoles Bermejillo Vs. AS Tigers Campestre TSM 3

12:00 CFSL Jared Borgetti Vs. Minera Saucito Fresnillo TSM 3

12:00 FIS Julio González Vs. FC Gatos TSM 3

13:20 AS Chihuahua Vs. AS Monclova TSM 3

13:20 FIS Jorge Villafaña Vs. Nuevo León Rojo TSM 3

14:20 AS Nuevo León Vs. Independiente Chihuahua TSM 3

14:20 AS Coyote Vs. AS Peñoles Sabinas A TSM 3

16:00 Abejorros Dep. Moderna Vs. San Isidro TSM 3

16:00 AS Ciudad Acuña Vs. Henri Wallon Guerreros TSM 3

17:20 CFSL Pony Ruiz Vs. AS Peñoles Sabinas B TSM 3

17:20 CAT Vs. Nuevo León Blanco TSM 3

18:40 Parque España Vs. Met Mex Sección 64 TSM 3

18:40 FC Torreón Vs. CEFOJUR TSM 3

2008

13:20 CFSL Benjamín Galindo Vs. Rayados Saltillo TSM 8

13:20 FIS César Ibáñez Vs. Nike Saltillo TSM 9

14:40 FIS Néstor Araujo Vs. Patos Salvajes TSM 8

14:40 Rayados Monclova Vs. AS Juárez TSM 7

14:40 Construcciones García Vs. CEFOJUR TSM 9

17:20 KNARIOS Vs. Municipal Gómez Palacio TSM 7

17:20 CFSL Joaquín Reyes Vs. Atlas Nuevo León TSM 9

17:20 Parque España Vs. Independiente Chihuahua TSM 8

18:40 AS Peñoles Bermejillo Vs. Mineros Fresnillo TSM 9

18:40 Met Mex Sección 74 Vs. AS Saltillo TSM 8

2007

16:00 CFSL Ramón Ramírez Vs. AS Peñoles Bismark TSM 7

08:00 Minera Saucito Vs. AS Ciudad Acuña TSM 7

08:00 Colegio Cervantes Vs. AS Peñoles Sabinas A TSM 8

08:00 Patos Salvajes Vs. AS Monclova TSM 9

18:40 CFSL Christian Benítez Vs. AS Peñoles Sabinas B TSM 7

09:20 AS San Luis Vs. AS Juárez TSM 7

09:20 FIS Carlos Acevedo Vs. AS Peñoles Madero TSM 8

09:20 Vallense FC Vs. AS Tigers Campestre TSM 9

10:40 FIS David Andrade Vs. AS Peñoles Velardeña TSM 7

10:40 Henri Wallon Vs. AS Irapuato TSM 8

10:40 FIS 2007 Vs. ASP Bermejillo Rojo TSM 9

16:00 CIFFUT Vs. San Isidro San Isidro

12:00 AS Coyote Vs. ASP Bermejillo Blanco TSM 7

12:00 Met Mex Sección 64 Vs. Leones Chihuahua TSM 8

16:00 Parque España Vs. Met Mex Blanco TSM 8

12:00 Atlas Nuevo León Vs. AS Saltillo TSM 9

16:00 CAT Vs. Met Mex Rojo TSM 9

13:20 Independiente Chihuahua Vs. AS Montessori TSM 7

2006

09:20 CFSL Héctor Altamirano Vs. FC Gatos CAT 1

16:00 AS San Luis Vs. AS Reynosa CAT 1

09:20 FIS 2006 Vs. AS Juárez CAT 1

16:00 Cantera Delicias Vs. FC Torreón CAT 1

10:40 CFSL Pedro Muñoz Vs. Minera Saucito CAT 1

10:40 AS Peñoles Tizapa Vs. CFIG Nuevo León CAT 1

17:20 FIS José Abella Vs. Patos Salvajes CAT 1

12:00 Met Mex Sección 74 Vs. Independiente Chihuahua CAT 1

13:20 AS Nuevo León Vs. Leones Chihuahua CAT 1

13:20 Naranjas Nono Ávalos Vs. AS Guadalajara CAT 1

HORA EQUIPO EQUIPO CANCHA

2005

12:00 CFSL J. César Armendáriz Vs. Mineritos 74 CAT 1

13:20 AS Peñoles Sabinas A Vs. Naica TSM 4

14:40 CEFOR México Vs. Municipal Gómez Palacio TSM 4

08:00 Met Mex Rojo Vs. AS Monclova TSM 3

08:00 CFSL Guadalupe Rubio Vs. Guerreros Piedras Negras CAT 1

08:00 AS San Luis Vs. AS Peñoles Tizapa TSM 4

08:00 FIS Andrés Murillo Vs. Saltillo United TSM 4

14:40 AS Irapuato Vs. AS Peñoles Velardeña CAT 1

09:20 FIS Djaniny Tavares Vs. AS Reynosa TSM 4

09:20 CEFOR FéNIX Vs. ASP Bermejillo Blanco TSM 3

10:40 FIS 2005 Vs. Tuzos Saltillo TSM 4

14:40 AS Cuauhtémoc Vs. ASP Bermejillo Rojo CAT 1

18:40 Parque España Vs. Tigres Juárez TSM 4

16:40 Met Mex Peñoles 64 Vs. Houston Dynamo TSM 3

16:00 San Isidro Vs. Real Lobos FC TSM 4

17:20 AS Peñoles Magnelec Vs. AS Peñoles Sabinas B CAT 1

17:20 Tuzos San Pedro Vs. Independiente Chihuahua TSM 4

12:00 CEFOJUR Vs. AS Juárez TSM 4

2004

17:20 CFSL Antonio Apud Vs. FIS Gael Sandoval TSM 5

09:20 Tec de Monterrey Vs. AS Peñoles Sabinas B CAT 2

10:40 CEFOR FÉNIX Vs. FIS Ulises Rivas CAT 2

12:00 Met Mex Sección 74 Vs. AS Peñoles Sabinas A CAT 2

13:20 Independiente Chihuahua Vs. FIS Ventura Alvarado CAT 2

14:40 AS Guadalajara Vs. Lecheros FC CAT 2

2003

10:40 CFSL Héctor Adomaitis Vs. Tigres Juárez San Isidro 1

08:00 AS San Luis Vs. AS Ciudad Acuña San Isidro 1 08:00 FIS Carlos Izquierdoz Vs. CEFOR MÉXICO San Isidro 2

08:00 AS Cuauhtémoc Vs. Lecheros FC San Isidro 3

08:00 FIS Osvaldo Martínez Vs. Jaguares Nuevo León San Isidro 4

09:20 AS Reynosa Vs. AS Región Carbonífera San Isidro 1

09:20 FIS Jonathan Rodríguez Vs. Independiente Chihuahua San Isidro 2

09:20 Met Mex Sección 64 Vs. AS Peñoles Bermejillo San Isidro 3

16:00 Parque España Vs. Santos Mochis San Isidro 1

09:20 AS Saltillo Vs. AS Nuevo León San Isidro 4

2002

16:00 CFSL LALA Vs. Real Lobos FC TSM 5

08:00 CEFOR MÉXICO Vs. AS Coyote TSM 5

09:20 FIS Jorge Enríquez Vs. Independiente Chihuahua TSM 5

10:40 AS Ciudad Acuña Vs. Troyanos UDEM TSM 5

12:00 FIS Jorge Sánchez Vs. Guamúchil FC TSM 5

13:20 Santos Laguna Vs. CF Victoria TSM 5

2000

09:00 CEFOR MÉXICO Vs. AS Nuevo León Coyote

10:20 AS Matamoros Vs. Lecheros FC Coyote

11:40 FIS Julio Furch Vs. Troyanos UDEM Coyote

13:00 AS Peñoles Acuña Vs. León FC Coyote

18:40 CFSL LALA Vs. CEFOR FÉNIX TSM 5

14:20 AS San Luis Vs. FC Torreón Coyote

14:40 Santos Mochis Vs. Selección LF Osos TSM 5

15:40 AS Aguascalientes Vs. Mineritos 74 Coyote

Femenil

10:40 Deportivo Soriana Vs. AS Matamoros San Isidro 2

10:40 Aztecas FC Vs. Tec de Monterrey San Isidro 3

16:00 Leonas Británico Vs. Deportivo Soriana San Isidro 2

16:00 AS Matamoros Vs. Aztecas FC San Isidro 3

Torreón, coah.- En su mensaje a los asistentes, Rafael Rebollar, director de Met Mex Peñoles indicó su gran emoción por la apertura del evento futbolístico, donde la empresa metalúrgica impulsa tanto la educación como el deporte.

"Lo hacemos porque creemos en el desarrollo integral de los niños mexicanos, brindándoles las herramientas necesarias, para que en un futuro sean seres humanos ejemplares, les deseo éxito en lucha deportiva".

El directivo le dio la bienvenida a las decenas de personas que estarán en la ciudad por espacio de una semana.

"Decirle a todos los visitantes, que en la Laguna recibimos a las personas con los brazos abiertos, este evento es muy grande, también a los papás gracias por traerlos, en verdad es admirable que estén con ellos, siempre alentándolos".

Por lo que respecta al presidente municipal de Torreón, Jorge Luis Morán, aplaudió la iniciativa y continuidad de dos empresas laguneras como son Santos Laguna y Peñoles, de realizar esta competencia.

"Felicito a las familias que están presentes, esta es la Casa del Dolor Ajeno, están en el mejor estadio del mundo", dijo el edil.

Indicó que es el momento exacto, de que los participantes muestren sus mejores habilidades en la cancha, de plasmar lo aprendido en cada uno de los entrenamientos "el mejor de los éxitos de cada uno de los equipos".

Pepe Riestra agradeció a los presentes, dejando en claro que el futbol es parte integral en el desarrollo de la persona, donde además permite demostrar que la Comarca Lagunera, es sede del mejor torneo de futbol en el país.

En su mensaje desde la capital del país, Alejandro Irarragorri expresó que con profunda emoción, por séptimo año consecutivo se realiza un evento que cada día crece en participación y calidad.

"Estoy seguro que las emociones, alegrías y sueños son enormes, problemas de salud me impidió viajar a la Comarca para estar presente con ustedes".

Agradeció a los patrocinadores, pero sobre todo a Peñoles, por creer en el futbol, en Santos Laguna y en los niños, además de las autoridades municipales, por la organización de una forma impecable.

"El futbol es asociación, de ahí familias y empresas, así como comunidades, con la Copa Santos Peñoles es una grande asociación. Será una semana importante para la Comarca Lagunera, con hoteles y restaurantes llenos, son 220 equipos, pero millones de sueños e ilusiones plasmadas en el futbol, esta es su casa".

Emocionante fue ver la participación de todos los involucrados en una edición más de la Copa Santos Peñoles, celebrada en la cancha del estadio Corona.

Los equipos participantes se tomaron innumerables fotos y selfies para el recuerdo, incluso con la mascota del equipo local, el Guerrero del Santos Laguna.

El colorido caracterizó el ambiente en las tribunas del Corona ayer, durante el magno evento.

Como cada año, una espectacular serie de juegos pirotécnicos dio por inaugurada una edición más de la internacional Copa Santos Peñoles.

Los diferentes equipos mostraron respeto a la Bandera Nacional al momente de los Honores.

Motivos de salud impidieron la presencia del presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, por lo que su mensaje fue a través de un video proyectado en las pantallas del TSM.

Detrás de las bancas, podía apreciarse la gran cantidad de entusiastas asistentes al estadio Corona.

En su turno, cada uno de los participantes tomó la palabra para brindar un mensaje a todos los asistentes.

Autoridades y organizadores saltaron al campo de juego, donde se dio por inaugurada la fiesta deportiva.