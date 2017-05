Se conectan con moda a sus fans

Martes 2 de may 2017, 3:52am

CIUDAD DE MÉXICO.- La boyband mexicana CD9 presentó su nueva línea de ropa infantil en una conocida tienda departamental, en donde convivieron con más de 300 fanáticas que se dieron cita en el lugar desde temprana hora.

La banda integrada por Alonso, Jos, Alan, Freddy y Bryan habló de cómo se involucró en la creación de los diseños para las playeras de su nueva colección, que por el momento sólo están disponible en tallas pequeñas.

Los integrantes de la agrupación opinaron acerca de los estereotipos que hay en la moda y que en muchas ocasiones no cuenta con los recursos para estar en tendencia o con la visualización de tu tipo de persona. "Nosotros creemos que es lo que menos importa cuando se trata de proyectar es el cómo tú eres y para eso es la moda, porque quieres representar algo o porque quieres expresarte de alguna otra manera y no creo que importe el dinero, si no el cómo seas tú, es así como nace la moda", comentó Alonso, integrante del grupo.

En una plática, los integrantes de la agrupación comentaron acerca de cómo se van a estar realizando los diseños de su línea, ya que tendrá cada uno su propio estilo y diseño. "Básicamente estos primeros seis diseños serán exclusivamente para niñas pequeñas, ya que no tuvimos el tiempo para preparar toda una colección, pero más adelante cada uno de nosotros va a estar teniendo su propio arte", aseguró Jos Canela.

Pero no sólo las "coders" van a poder disfrutar esta línea de ropa, ya que también realizarán una línea especial para sus "coders boys" que diseñarán en los próximos meses.

"Estamos trabajando para que todos nuestros 'coders boys' puedan verse como nosotros, ya que a muchas niñas eso es lo que les gusta, y ellos podrán tener su estilo propio para hacer sus combinaciones de ropa", reafirmó Alan Navarro.

En la parte musical, la banda prepara su siguiente material que tendrá y se estará grabando en los próximos meses, en el que no descartan la posibilidad de realizar algunos duetos.

NOTIMEX

Más planes. Además de trabajar en su próximo disco, los jóvenes también trabajan en otras líneas de ropa para sus seguidores.