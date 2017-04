Liberan a Bailey por fallo en trámites

DURANGO, DGO.-

INVESTIGARáN AL PERSONAL DE LA FISCALíA QUE ARRESTó AL FUNCIONARIO

DURANGO, DGO







COMENTAR

Aún no es detenido, pero tampoco es prófugo para el Estado de Durango.

A diferencia de lo expuesto por la Procuraduría de Nuevo León, la Fiscalía General de Durango sostiene que no se le puede considerar "prófugo de la justicia" a Eduardo Bailey, toda vez que los trámites para el convenio que permitiría su captura, no se realizaron correctamente. No obstante, no precisa dónde estriba la irregularidad.

Sí había elementos para que el director del Centro SCT de Durango fuera detenido, pero el trámite de colaboración para su captura no se hizo correctamente.

Así lo manifestó ayer en conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado, Ramón Guzmán Benavente, sobre la fallida detención de Eduardo Bailey Elizondo, quien salió corriendo por la puerta trasera de un hospital privado tras su detención.

"El problema estriba en la tramitación de la colaboración, justamente existen omisiones de las cuales tuvieron conocimiento los propios abogados del detenido que fue la coyuntura legal de la que se apoyaron para efecto de solicitar la liberación", dijo.

Guzmán Benavente admitió que dicha omisión la cometió la Fiscalía de Durango, pero no abundó de qué tipo de omisiones se trata; "es lo que estamos investigando".

Pero precisamente, dicho vacío es considerado por las autoridades locales para que Eduardo Bailey, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo León, no sea considerado prófugo.

Cuestionado por los medios de comunicación, el fiscal duranguense precisó que la detención del director del Centro SCT de Durango fue realizada específicamente por personal de procuración de justicia de esta entidad.

"Estamos investigando a todo el personal de la Fiscalía que participó en la detención y resguardo del señor Eduardo Bailey Elizondo, a efecto de determinar las posibles omisiones en que se hubiese incurrido en la tramitación respectiva que venía procedente de la Procuraduría de Nuevo León",

Declaró que existen algunos lugares en los que Bailey Elizondo podría ser ubicado, por lo que se prevé aplicar medidas para evitar que el funcionario federal salga del país.

"Hay una colaboración que debe ser subsanada en las posibles omisiones en que se haya incurrido".

Los hechos El viernes, Eduardo Bailey fue arrestado en Durango, ya que es acusado de peculado en Nuevo León. ⇒ Luego del arresto, Bailey fue trasladado a un hospital pues aseguró sentirse mal de salud. ⇒ En el nosocomio, Bailey salió por la puerta trasera. ⇒ Fue liberado porque no cumplía con la calidad de detenido, lo que causó molestia a las autoridades de Nuevo León.

Contradicciones. Durante todo el día de la detención, la Fiscalía estatal negó que el detenido hubiera estado en esas instalaciones, cuando sí lo estuvo y de ahí fue llevado a un hospital privado.