Cuentan que el asunto del Profe Humberto se está volviendo harto incómodo para todos en el PRI de cara a la elección de 4 de junio, día en el que se renovarán las gubernaturas de Coahuila, Estado de México y Nayarit, además de las alcaldías de Veracruz. Nuestros subagentes disfrazados de matracas tricolores dicen que fueron varias las advertencias que desde la Capirucha del Esmog les mandó el CEN priista a la familia Moreira que lleva gobernando la entidad desde hace más de una década, para que se dejaran de espectáculos y pleitos y se pusieran a trabajar para que el partido no pierda el estado. Pero, sobre todo, dicen, la advertencia fue más incisiva con el exgober, a quien le solicitaron que guardara el mayor de los silencios posibles durante la campaña, cosa que no ha hecho.

Por el contrario, Moreira I se ha dedicado a soltar “guamazos” a diestra y siniestra, últimamente más enfocados a su viejo rival, el expreciso Calderón. Dicen que este pleito fue la gota que derramó el vaso para que el PRI tomara la determinación de oficializar la expulsión del Profe, que muy eufemísticamente la secretaria Claudia Ruiz Massieu llamó “procedimiento de pérdida de militancia”. Y no crea que fue porque el tricolor tenga en muy alta estima a don Felipe, qué va, sino porque los videos del “Improcesable” han empezado a dar pistas a la oposición para armar nuevos misiles contra el PRI. Ahí está el caso que don Humberto defiende a ultranza la supuesta exoneración de la PGR y que nada diga de la emitida por la Procuraduría de su hermano. Por otra parte, ha llamado la atención el silencio que ha guardado el también expresidente nacional priista luego de su expulsión y de que hasta su foto fue retirada del muro de los exdirigentes. Y esto no es un asunto menor. Se trata de la primera vez que se le retiran sus derechos de militante a un exlíder nacional en el tricolor. Hasta ahora, la única expresión que se ha sabido es la foto publicada en redes sociales por Edgar Puente, fundador del Partido Joven, en donde se ve al Profe entrenando artes marciales bajo la leyenda “aquí preparándonos para ponerles una madri... a los traidores”. Esta advertencia ha generado temor entre los moreiristas y, sobre todo, los riquelmistas, por lo que pudiera significar para el proyecto sucesorio. Lo malo para el régimen, dicen, es que poco o nada puede hacer el priato contra el Profe, ya que éste pudiera llevarse a varios entre los pies por todos los secretos que guarda de su época cuando fue presidente del partido. De cualquier forma, la cosa se ve cada vez más complicada para los priistas en Coahuila y, por lo visto, también en el Estado de México. Aunque todavía falta un mes de campaña. Vamos a ver cómo se pone.

***

Cuentan que algo extraño ha estado ocurriendo en La Laguna con eso de los homicidios ahora que registran un repunte en los primeros meses de 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016. Resulta que para todos es evidente que las aguas en el bajo mundo se están moviendo de forma peligrosa, puesto que en las últimas semanas prácticamente no pasa día sin que se registre un asesinato. Lo curioso es que la mayor parte de esos crímenes se concentra en Torreón, cosa que ya fue ponderada por la vecina ciudad de Gómez Palacio en donde ya pintaron su raya respecto a lo que está sucediendo de este lado del Nazas (nótese la voluntad de coordinación y visión metropolitana). Pero lo que más llama la atención es la actitud que han asumido las autoridades ministeriales frente a esta ola de asesinatos. Nuestros subagentes disfrazados de radios Matra nos reportan que ha sido muy notoria la intención de los empleados de la Procuraduría y las demás fuerzas policiales de difundir lo más rápido posible versiones contrarias a las que pudieran generar la impresión de que el hampa está volviendo a la región, si es que alguna vez se ha ido. Y extrañamente, la mayoría de los últimos homicidios ha sido catalogada casi de inmediato como “pasional”, producto de “rencillas familiares” o, de plano, porque los occisos andaban en malos pasos. O sea que, de la noche a la mañana, o nuestras H. Autoridades se pusieron a ver todos los capítulos de la Ley y el Orden o de CSI para eficientar su trabajo de investigación y resolución de casos, o aquí hay gato encerrado. De cualquier manera, lo que está sucediendo pone en entredicho el discurso priista de que si pierden la elección, vuelve la inseguridad, porque tal parece que ya se les adelantaron.

***

En otros asuntos, el tema de los bomberos en Torreón sigue dando de qué hablar, y ahora el incendio registrado en una empresa de refrigeración ubicada en el centro de Torreón, puso en evidencia algunas diferencias en cuanto a capacidad para responder a este tipo de contingencias por parte de las direcciones de Protección Civil de esta ciudad y Gómez Palacio. Aunque las comparaciones son odiosas, en este caso cabrían como una crítica constructiva para que el director de Protección Civil de Torreón, Alberto Porragas, ave de mil tempestades, haga un último esfuerzo y se ponga las pilas en el tema de una mayor capacitación, tanto para él como para los elementos del Cuerpo de Bomberos, de manera que sus resultados sean más efectivos en lo que resta de la administración municipal. Y es que, según personas que atestiguaron el siniestro, fue hasta que intervino personal de Protección Civil de Gómez Palacio cuando se logró controlar el fuego después de más de tres horas de iniciado, pues hasta entonces ninguna maniobra había resultado suficiente para sofocarlo. Al mando de Protección Civil, se trajeron dos máquinas de Bomberos de la vecina cuidad, así como de otras dos de la empresa Lala y otras compañías que están integradas al Grupo de Ayuda Mutua Empresarial, en apoyo a todas las dependencias de Torreón que para entonces ya intervenían en la atención de esta contingencia. Por si fuera poco, los apagafuegos de Torreón que entraron a hacer las labores de rescate, no contaban con el equipo adecuado, como máscaras antigases, y varios ya se andaban intoxicando.

***

Parece que la disputa entre el alcalde de Durango, José Ramón Enríquez y el gobernador José Rosas Aispuro Torres no respeta instituciones y por el contrario gana terreno al interior de la universidad, lo cual ha quedado de manifiesto en las movilizaciones de la capital. Se dice que detrás de las movilizaciones que se han suscitado con injerencia directa la Universidad Juárez del Estado de Durango está el alcalde duranguense a través de su asesor jurídico Ernesto Aguilar García, quien además hace uso de las redes sociales para promocionarse, pues desde su página de Facebook hace campaña para ocupar la Rectoría de la UJED. En el mismo grupo de Enríquez se encuentra la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UJED, Palmira Maldonado, quien ya antes ha abanderado otros movimientos como el bloqueo de las salidas de Pemex y toma de casetas de cobro en autopistas de Durango. De destacar, dicen, es el golpeteo mediático del académico Alfredo Gallegos, director de la Facultad de Ciencias Exactas (también del grupo del alcalde de Durango) y quien no se ha cansado de poner en duda la legalidad de la gestión del rector Erasmo Navar García, lo que llama la atención porque fue el propio Gallegos quien en 2012 pugnó por que Navar fuera electo en esos años como rector ante el Consejo Universitario. Ahora, Gallegos, quien es el único director de una facultad que se ha pronunciado abiertamente contra Navar, lo llama rector espurio e impuesto. Giros de la vida. Mientras tanto, don Erasmo ya ha anunciado que no renunciará a la rectoría de la UJED. Eso sí, habrá que ver qué pasa pues hasta ahora el gober Aispuro no ha metido las manos, pero no se descarta una poderosa ofensiva.

***

Dicen los que saben que después de tantas quejas acumuladas, por fin el Gobierno de Durango tomó cartas en el asunto y pronto anunciará el relevo del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Gómez Palacio, Eduardo Lira Chaparro. Aunque todavía se desconoce quién habrá de ocupar esta importante silla, se dice que se revisan los mejores perfiles entre abogados conocedores del derecho laboral, con la intención de mejorar el servicio y levantar la tan deteriorada imagen que a lo largo de los últimos años se ha ganado a pulso dicha dependencia. Contra Lira Chaparro pesan acusaciones de no atender las demandas laborales y de actuar con parcialidad en algunos casos, además de no estarle abonando a la cordialidad y armonía entre el sector laboral y patronal de La Laguna de Durango.