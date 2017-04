Serie de Netflix levanta polémica

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Las series originales que cada mes estrena Netflix en su plataforma pueden gustar o no, pero definitivamente no pasan desapercibidas, incluso hay algunas que han dividido a sectores poblacionales.

Para muestra Dear White People, serie que llegó al servicio streaming ayer viernes y que ha despertado polémica desde que se dieron a conocer sus avances.

La serie, inspirada en la película del mismo nombre estrenada en 2014, ha sido objeto de escándalo desde que hace dos meses lanzó su primer tráiler, el cual no fue del gusto de los cibernautas, quienes acusan a la serie de racista e incluso dicho clip ha sido el que más dislikes ha tenido, pues hasta el momento tiene más 420 mil deditos abajo.

¿Por qué el odio a este show que apenas se estrena?, el primer avance de la serie producida por Justin Simien mostró una chica afroamericana que en la radio de su escuela pide a la gente blanca que deje de disfrazarse de ella, al mostrar imágenes de jóvenes blancos con maquillaje negro en sus rostros.

En el tráiler, la joven universitaria dice a sus compañeros que se pueden disfrazar de piratas, enfermeras, incluso de cualquiera de los 43 expresidentes, pero de lo que definitivamente no pueden hacerlo es de afroamericanos.

Es decir usar el controversial "blackface" que consiste en usar pintura para imitar otro color de piel y piezas de ropa que refuerzan los estereotipos asociados con una raza.

Para algunos sectores de la población estadounidense la serie es un programa que busca desacreditar a toda la gente blanca y exaltar a los afroamericanos, mientras que para muchos afroamericanos la serie solo refleja algo que aún persiste en la sociedad estadounidense.

El tráiler provocó que varios usuarios de Netflix en aquel país cancelen su suscripción a Netflix en señal de protesta contra lo que perciben como un ataque hacia ellos y han organizado una campaña para invitar a otros suscriptores a que hagan lo mismo.

Diversos sectores liberales en Estados Unidos han dicho que los inconformes con la serie son estratos conservadores, conformados por personas de derecha.

Aunque algunos medios han acusado a los quejosos de ser gente de derecha reaccionaria, lo cierto es que uno de los guionistas de la serie, Jack Moore y quien por cierto es un hombre blanco, escribió en su Twitter el siguiente comentario durante el día de las votaciones en Estados Unidos.

Critican escena en 13 Reasons Why

En una escena dolorosa una chica de 17 años se mete a una bañera con una navaja. La vemos cortarse la piel y sangrar, la oímos llorar y cómo le cuesta trabajo respirar. Después queda inerte.

El suicidio de la protagonista de la popular serie de Netflix 13 Reasons Why no debería ser un shock, pues es presentado en el último episodio de un programa construido alrededor de la muerte del personaje. Pero saber qué ocurrirá no hace que sea más fácil.

La sobrecogedora escena ha desatado críticas por presentar el suicidio bajo una luz romántica y ha llevado a que muchas escuelas en el país envíen cartas de advertencia a padres de familia y tutores. Los creadores del programa no tienen remordimientos. Argumentan que su retrato honesto debía ser "resuelto y crudo".

"Mucha gente está acusando al programa de idealizar el suicidio y siento profundamente y creo que todos los que hicimos el programa que hicimos justo lo contrario", dijo el escritor Brian Yorkey. "Lo que hicimos fue retratar el suicidio y lo pusimos como algo muy feo y muy dañino".

Comentarios. La serie, inspirada en la película del mismo nombre de 2014, ha sido controversial.