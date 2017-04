'Yo tengo la experiencia del buen gobierno'

ARTURO GONZ√°LEZ GONZ√°LEZ

El principal activo que tiene Jorge Zerme√Īo, y √©l mismo as√≠ lo presume, es su experiencia, no s√≥lo por su edad y trayectoria pol√≠tica, en la que ha ocupado varios cargos, desde legislativos hasta diplom√°ticos, sino tambi√©n de haber sido ya alcalde de Torre√≥n, hace 20 a√Īos, ciudad que ahora aspira a volver a gobernar de la mano de su partido, el PAN.

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torre√≥n, el candidato panista habla sobre la pertinencia del per√≠odo extraordinario de un a√Īo en el ayuntamiento por el cual compite, los problemas que enfrenta la ciudad, su conocimiento y propuesta para resolverlos y la caracter√≠stica de enfrentar a un rival joven que ha hecho de esta cualidad uno de sus principales activos.

→ La primera pregunta es algo que se cuestionan muchos ciudadanos respecto a la elecci√≥n de la alcald√≠a de Torre√≥n, como las otras 38 alcald√≠as de Coahuila: ¬Ņvale la pena competir por la alcald√≠a de un a√Īo?

Vale la pena para buscar un cambio en Torre√≥n. Vale la pena para buscar un cambio en Coahuila. Y d√©jame decirte: desde luego esta reforma a m√≠ no me gusta, me parece que los diputados pudieron haber encontrado otra f√≥rmula, sin embargo, as√≠ est√° la ley. Vamos a gobernar un a√Īo y vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, sentar las bases de un Torre√≥n m√°s moderno, de un Torre√≥n diferente de que la gente vuelva a creer que s√≠ es posible que las cosas cambien.

Pero m√°s all√° de eso, mucha gente me ha preguntado tambi√©n... como ya existe la reelecci√≥n a nivel federal, bueno, pues buscar alguna controversia constitucional o alg√ļn recurso jur√≠dico que permita revisar c√≥mo est√° la ley, para que no tengas que pedir licencia seis meses antes y que fuera posible la reelecci√≥n. Yo voy a explorar esta posibilidad, no en beneficio de Torre√≥n, sino en beneficio de los 38 ayuntamientos de Coahuila.

→ ¬ŅEstar√≠a pensando en una posible reelecci√≥n?

Yo estoy pensando en gobernar como est√° en este momento, un a√Īo, pero si es posible que se modifiquen las cosas... porque si ya en M√©xico existe la reelecci√≥n a partir del a√Īo pasado, bueno, pues yo cre√≥ que la figura de la reelecci√≥n lo que te permite es que si gobiernas bien, la gente pueda darte la oportunidad de gobernar un per√≠odo m√°s, m√°xime cuando es un a√Īo. Si solamente va a ser un a√Īo y tuvieras la posibilidad de gobernar tres a√Īos m√°s, pues por supuesto que valdr√≠a la pena en beneficio de la estabilidad del crecimiento de la buena marcha de los programas.

→ ¬ŅQu√© se puede hacer en un a√Īo?

Muchas cosas. A ver, yo te digo que, cuando fui alcalde, en un a√Īo logramos duplicar los ingresos, en un a√Īo logramos modernizar la administraci√≥n, en un a√Īo logramos estabilizar el Simas que era un √°rea del municipio quebrada, logramos hacer mucha obra. La otra vez me puse a revisar el informe de gobierno de mi primer a√Īo y cr√©eme que hicimos muchas cosas, iniciamos la construcci√≥n del parque Fundadores que ahora es el mejor parque que hay en la cuidad de Torre√≥n. Que logramos acabar con un foco de infecci√≥n. Restauramos la Casa del Cerro. Empezamos lo que es la ampliaci√≥n de la avenida Ju√°rez. Semaforizamos Torre√≥n. Hicimos mucha obra, sobre todo en la polic√≠a. Por ejemplo, restaurar la Academia de Polic√≠a, aumentarles los salarios, cambiamos a mucho personal que no estaba cumpliendo con sus cosas y logramos hacer de Torre√≥n la ciudad m√°s segura. Logramos duplicar el n√ļmero de patrullas, triplicar el n√ļmero de motocicletas, logramos que no hubiera un s√≥lo asalto bancario en tres a√Īos, y eso desde el primer a√Īo de ejercicio. (...)

Yo me propongo entre otras cosas hacer obras de calidad, mejorar empezando por el primer cuadro de la ciudad con el concurso de los due√Īos de las fincas, de los comerciantes, de los profesionistas para que Torre√≥n vuelva a tener el lustre que siempre tuvo y hacerla una ciudad de oportunidades de atracci√≥n, de inversiones para generar empleo.

→ ¬ŅQu√© tan parecido es el Torre√≥n de hace veinte a√Īos cuando anduvo recorri√©ndolo precisamente para pedir el voto en la campa√Īa para la primera gesti√≥n y ahora que le toca tambi√©n recorrerlo, en cuanto a problemas y en cuanto a avances?

Evidentemente la ciudad crece y ha crecido, yo te dir√≠a, de manera desordenada en muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros creamos un plan director de regulaci√≥n urbana que ya no existe y ah√≠ t√ļ establec√≠as las zonas habitacionales, densidad alta, densidad baja, las zonas industriales, el crecimiento urbano de la ciudad, el segundo perif√©rico, todo lo que hab√≠a que hacer en un per√≠odo de cuando menos veinte a√Īos. Ya no existe, todo eso se perdi√≥ y lo hicimos desde el primer a√Īo de mi gesti√≥n.

Yo veo un Torreón que crece, pero que crece con muy malos servicios. La queja en toda la ciudad, en todas partes, de donde vengo ahorita: falta de agua, falta de drenaje, pésima pavimentación, inseguridad en las colonias, falta también de atracción de inversiones para generar empleo. Esas son las quejas fundamentales, servicios básicos de calidad que no los hay.

Me preguntas la comparaci√≥n, pues Torre√≥n ven√≠a tambi√©n de una muy mala administraci√≥n, un Torre√≥n endeudado, un Torre√≥n en donde la gente no confiaba en sus autoridades. Hab√≠an corrido al alcalde anterior (Mariano L√≥pez Mercado), con un interinato de un a√Īo de Salvador Jalife. Hab√≠a una inseguridad terrible, ven√≠amos del error de diciembre del 94, el pa√≠s ten√≠a la peor devaluaci√≥n quiz√° de su historia. Cu√°nta gente perdi√≥ sus casas, las hipotecas, las empresas que cerraron. Ven√≠amos de una ola de secuestros en La Laguna; aqu√≠ hubo decenas de empresarios que fueron secuestrados en los a√Īos 94, 95, 96, hab√≠a una enorme inseguridad. La ciudad estaba semioscura porque la mitad de las l√°mparas no prend√≠an y, por cierto, d√©jame decirte, yo logr√© iluminar Torre√≥n al 100 por ciento sin endeudar a Torre√≥n, y lo que hicieron ahorita me parece una megaestafa para la ciudad, lo que nos est√°n cobrando, aunque dicen que no lo pagamos, aunque dicen que el alumbrado se moderniz√≥, lo estamos pagando a trav√©s de los recibos de la luz con el Derecho de Alumbrado P√ļblico, me parece que obras como est√°s no tienen justificaci√≥n como muchas otras como el telef√©rico.

→ Menciona que ese plan director de desarrollo que se inici√≥ en el primer a√Īo de su gesti√≥n se perdi√≥ ¬Ņcu√°ndo se empez√≥ a perder esa planeaci√≥n?

Yo creo que los √ļltimos gobiernos, cuando menos el de Eduardo Olmos, el de (Miguel) Riquelme, no s√© si en parte el de Jos√© √Āngel (P√©rez), no lo s√©, no tengo el dato preciso. Pero yo estoy preguntando ¬Ņd√≥nde est√° ese plan director? Y me dicen los actuales que no existe, se perdi√≥. Es una pena. Y hablamos ahora de la creaci√≥n del Implan (Instituto Municipal de Planeaci√≥n), de un √°rea que en principio a m√≠ me parece positivo, que exista un √°rea de planeaci√≥n que le d√© a la ciudad un crecimiento ordenado a mediano y a largo plazo. Yo estoy de acuerdo con la idea, como existe en muchos pa√≠ses del mundo, donde existe la figura del city manager, que m√°s all√° de quien gobierne, pues hay un √°rea t√©cnica que se dedica a planificar el crecimiento de la ciudad, a planificar las obras, a saber cu√°ntos a√Īos tiene de duraci√≥n el drenaje pluvial, sanitario, cu√°ndo se paviment√≥ la √ļltima vez, cu√°ndo tienes que cambiar las l√°mparas. Bueno, esa es una planeaci√≥n t√©cnica que tiene que estar m√°s all√° de los vaivenes pol√≠ticos, que a los pol√≠ticos no se les ocurra hacer obras solamente porque van a hacer un negocio o porque as√≠ se les ocurri√≥, sino que hagas lo que la ciudad necesita, que haya prioridades. No puedes andar haciendo obras de relumbr√≥n cuando la gente no tiene agua, no puedes andar haciendo obras innecesarias cuando la gente no tiene un buen drenaje.

(...) Es incre√≠ble ver el deterioro, la falta de plusval√≠a que estamos teniendo en la ciudad. Se queja todo mundo de muchas cosas, para empezar la tramitolog√≠a que genera corrupci√≥n, la falta de certidumbre jur√≠dica que yo lo veo en las colonias, hay miles y miles de torreonenses que viven en fincas que no tienen escrituras, que no han logrado que la tenencia de la tierra se regularice, como en su momento lo hicimos con muchos vecinos aqu√≠ del poniente de la ciudad de Torre√≥n que ten√≠an cerca de ochenta, noventa a√Īos que no pod√≠an regularizar. Esto te genera tambi√©n falta de servicios, falta de incentivos, falta de plusval√≠a de una ciudad que va creciendo, pero que no se arreglan los problemas que vienen, que venimos arrastrando de muchos a√Īos.

→ De todos estos problemas ¬Ņcu√°les son los principales, los tres principales problemas que hoy tiene el municipio de Torre√≥n?

La falta de servicios, la falta de servicios de calidad.

→ Pero servicios son muchos, ¬Ņalgunos en particular?

Agua, drenaje pluvial, drenaje sanitario y pavimento. Falta de seguridad, o sea, la gente sigue desconfiando de sus polic√≠as, las colonias que est√°n en el norte de la ciudad -Ampliaci√≥n los √Āngeles, Los √Āngeles, Margaritas, La Moderna, Francisco Villa- se quejan de la inseguridad. La gente quiere cerrar calles porque cree que de esa manera se van a resguardar y van a vivir mejor, se quejan de muchos asaltos, de levantones, de secuestros que sigue habiendo en la ciudad y que a veces no se denuncian. Yo quiero una polic√≠a confiable, yo quiero polic√≠as bien pagados. Me dicen que hay cuatro polic√≠as que se murieron el a√Īo pasado, que no les han pagado sus seguros y no se los han pagado porque el Municipio no ha pagado la p√≥liza. El endeudamiento que tiene el municipio de Torre√≥n, yo espero que no pase de lo que dicen que se debe, m√°s de 600 millones, aparte los 3,000 millones del alumbrado p√ļblico. Yo quiero recibir la ciudad y auditar las cosas para recibir la casa en orden y poner orden otra vez.

Otra de las quejas fundamentales es la falta de empleo. ¬ŅCu√°ntas empresas nuevas aqu√≠ en Torre√≥n han llegado en los √ļltimos quince a√Īos, diez a√Īos? Cuando yo fui alcalde lleg√≥ Caterpillar, lleg√≥ Lincoln Electric, lleg√≥ Montupet que es una empresa que fabrica cabezas de motor, (...) empresas como Walmart, Sanborns, se empezaron a construir hoteles, se empez√≥ la construcci√≥n de Cuatro Caminos y Galer√≠as. Hab√≠a pleno empleo, hab√≠a una ciudad segura y la gente confiaba en sus autoridades.

Para m√≠ el principal problema es de confianza, si la gente conf√≠a en nosotros, vamos a hacer que la sociedad trabaje, colabore. Yo tuve un programa que dec√≠a "Torre√≥n dice no a la mordida", buscando moralizar la actuaci√≥n de los servidores p√ļblicos. Yo tuve un programa que dec√≠a "Con tu acci√≥n √©chale una mano a Torre√≥n", pidi√©ndole a la gente que arreglara banquetas, que arreglara fachadas que retir√°ramos las chatarras, el escombro, que limpi√°ramos la ciudad. Arreglamos el Bosque Venustiano Carranza y la Alameda Zaragoza. Acabo de ir ah√≠ a los dos lugares, es una verg√ľenza como est√° en este momento. Yo quiero que todas las √°reas verdes de Torre√≥n vuelvan a ser √°reas verdes y que encarguemos a los vecinos que las cuiden, que nos ayuden a mejorar las √°reas verdes. Y vamos a generar canchas deportivas, porque la inseguridad se combate, pues combatiendo las causas, empezando por generar mejores condiciones para la gente en deporte, en cultura por su puesto en educaci√≥n, haciendo que la ciudad participe y generando empleo.

El empleo no llega por arte de magia, el empleo llega cuando t√ļ encuentras que las condiciones positivas que tiene nuestra regi√≥n, porque somos una regi√≥n con ventajas comparativas o competitivas mucho mejor que otras, pero comp√°rate ahorita con Quer√©taro, con Guanajuato con San Luis, con muchas ciudades que antes eran menos que la Comarca Lagunera. ¬ŅD√≥nde se perdi√≥ el esp√≠ritu de lucha de esfuerzo de los laguneros?

→ Me llama la atenci√≥n de que de los tres servicios o problemas que menciona, son parte de lo que el actual ayuntamiento que fue encabezado por Miguel Riquelme, que hoy es candidato a la gubernatura, ha presumido en los informes. ¬ŅQu√© est√° pasando con esos datos que nos presenta?

Pues que son verdades a medias. Yo te invito a que vayan a las colonias, nos han acompa√Īado algunos reporteros: no hay colonia a la que no vayamos que no empiece a quejarse de esto exactamente que t√ļ est√°s hablando, se han perforado m√°s pozos ¬Ņpor qu√© no hay agua en las colonias? ¬ŅPor qu√© no llega con la fuerza necesaria? ¬ŅPor qu√© los brotes de aguas negras? Y te hablo de colonias del poniente, te hablo del Centro aqu√≠ de Torre√≥n, de esto se quejan muchos restauranteros, de malos olores de drenajes tapados de falta de agua, que tienen que traer pipas para poder llenar aqu√≠ los tinacos. Bueno, esto es general. Yo no s√© de qu√© presumen, yo no s√© que est√©n diciendo o que nos sigan mintiendo.

→ ¬ŅPero hay unos datos oficiales? Por ejemplo, en materia de seguridad.

En materia de seguridad yo coincido en que han bajado los delitos de alto impacto, pero yo te invito a que vayan a estas colonias, a que le pregunten a la gente qu√© tan segura se siente. (...) Estoy de acuerdo han bajado los delitos de alto impacto, pero han aumentado los robos, yo tengo las estad√≠sticas, han aumentado los robos, han aumentado los secuestros, han aumentado los homicidios. Bueno, en esto no estamos mejorando, pero sobre todo en la percepci√≥n ciudadana sigue siendo de una vigilancia polic√≠aca que no es la adecuada. La gente en la Alianza, tuve una reuni√≥n hace dos d√≠as con ellos. ¬ŅDe qu√© se quejan? De que a las cinco o seis de la ma√Īana llegan con inseguridad a trabajar, que los camiones que llegan cargados de frutas, verduras, legumbres, etc√©tera. Lo primero que hacen es extorsionarlos, llegan los agentes para preguntarles "a ver ¬Ņqu√© llevan, qu√© traen". A revisar papeles y a pedirles dinero. Bueno, pues todas esas cosas suceden, nada m√°s que hay que preguntarle al ciudadano qu√© tan seguro se siente.

Tu casa est√° en el Campestre La Rosita, y quiero que le preguntes a todos los vecinos c√≥mo se sienten con las obras del Metrob√ļs que, bueno son obras y tiene que haber alg√ļn malestar, pero ¬Ņd√≥nde est√°n los agentes de Vialidad, para acabar con el caos vial que se est√° generando con todo esto? Yo quiero agentes viales que no est√©n escondidos detr√°s de una palmera a ver c√≥mo te infraccionan. Yo quiero agentes viales que est√©n sirviendo a la vialidad de la ciudad (...)

→ Quiero preguntarle sobre un tema que est√° ah√≠ y que es una parte de la caracter√≠stica de esta campa√Īa. Tenemos por el lado del PRI a un candidato que le apuesta mucho a la juventud en su campa√Īa, contra un candidato que le apuesta a la experiencia ¬ŅNo es una desventaja en el caso de Jorge Zerme√Īo el tema de la juventud?

Yo creo que no es ninguna desventaja. Ni a favor ni en contra. La experiencia simplemente te puede dar la carta de saber qu√© sabes hacer, con qu√© experiencia cuentas, c√≥mo lo has hecho. Y la juventud, pues evidentemente el empuje y trabajo, el esfuerzo. Pero nadie contrata a alguien que no sabe hacer las cosas, lo vas a tener que ense√Īar.

Yo tengo la experiencia del buen gobierno. Tengo la experiencia de haber sido un buen legislador, no un legislador del mont√≥n, porque yo fui presidente de la C√°mara de diputados, yo fui coordinador del grupo parlamentario del PAN en el senado y fui embajador de M√©xico en Espa√Īa, un cargo del que me honro mucho porque muy pocos mexicanos; yo te dir√≠a quiz√° uno o dos laguneros hayan alcanzado el honor de representar a tu pa√≠s en otro lugar. Y me parece que es experiencia acumulada y la de haber sido un alcalde que la gente reconoce lo que hicimos, que puedo salir a las calles y decir lo que hicimos y que la gente reconozca el trabajo honesto, el trabajo de entrega, el trabajo que sirvi√≥ a los ciudadanos de Torre√≥n.

Me parece que mi mejor carta de presentaci√≥n es esa, yo no s√© si eso compita contra alguien que pueda decirte que va a correr un marat√≥n o no. Yo fui deportista toda mi vida. No ando buscando ni decir quien no soy, ni decir que soy m√°s joven o que aguanto m√°s o que vamos a competir en alguna competencia deportiva. La gente sabe qui√©n es Jorge Zerme√Īo.

Lo √ļnico que te digo es que cuando he estado con los j√≥venes, cuando fui a la universidad La Salle con m√°s de 1,300 j√≥venes, que la gente percibe cuando les hablas con la verdad, cuando eres congruente con lo que dices y con lo que haces; la gente lo reconoce. Y con esos 1,300 j√≥venes fui el candidato m√°s aplaudido, m√°s aceptado, dicho por los directores, por el rector, por los alumnos, por la gente que ah√≠ estuvo y ah√≠ estuvieron todos los dem√°s.

He estado con j√≥venes en las colonias, en la calle, en muchos lugares; mi redes sociales, yo te invito a que veas mi p√°gina tengo un di√°logo permanente con toda la gente, con la gente mayor y con la gente joven y es la p√°gina m√°s visitada y las actividades que estamos teniendo, pues hacen que la gente se interese y participe en la pol√≠tica; el reto para m√≠ es que los j√≥venes, pues entiendan que est√°n decidiendo el futuro, no el futuro; el presente, m√°s del cuarenta por ciento tienen menos de 35 a√Īos yo los invito a que participen.

