Universitarios difunden video para promocionar el voto

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Con el fin de promocionar el voto, jóvenes de diversas universidades de la Comarca Lagunera, difundieron un video en la página de Facebook: No memes y vota.

"Hola, este mensaje no es para Miguel, ni Memo, ni Lucho, ni Armando, ni Javier, ni José Ángel, o Mary Telma. Este mensaje es para ti, porque estás en un momento decisivo para el futuro de todos”, afirman en la publicación, estudiantes de instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), Instituto Tecnológico de la Laguna (ITL), Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, Universidad del Valle de México (UVM), Universidad La Salle Laguna y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

En el video, los alumnos piden a los ciudadanos acudir a emitir su sufragio el próximo 4 de junio en Coahuila y explican el porqué saldrán a votar. “Porque tengo derecho a salir a la calle sin miedo a que me pase algo por el simple hecho de ser mujer”, “Porque ya estuvo que cada vez que llueve se inunden nuestras calles principales”, “Porque quiero que cada peso que pago en el transporte público valga la pena”, “Porque cuando votas, estás luchando contra todo eso que criticas”, “Porque estoy cansado de tanto descaro”, “Porque quiero nuevas inversiones en el estado” y “Porque si sólo unos cuantos salen a votar, eso no es democracia”, entre otros.

El video, se difundió esta mañana y hasta el momento tiene más de 5 mil reproducciones. “De seguro dices, yo no me meto con la política, el problema es que los políticos sí se meten contigo, con tu casa, con tu familia, con tus amigos y con tu futuro… vamos a demostrarles que somos una generación que no sólo sabe quejarse”.

El video, se difundió esta mañana y hasta el momento tiene más de 5 mil reproducciones. (FACEBOOK)