'Pensé que sería más fácil ser presidente de EU': Trump

Donald Trump recién cumplió 100 días como presidente de los Estados Unidos, ha protagonizado diversas controversias entre su política antiinmigrante, la tensa situación generada con Siria, Rusia y Corea del Norte, entre otros asuntos de agenda internacional. Hoy, pese a ser una de las figuras más mediáticas del momento, Trump asegura extrañar su antigua vida como empresario.

“Me encantaba mi vida anterior. Pasaban tantas cosas”, expresó el mandatario en una reciente entrevista.

Así mismo, refirió que “Tengo más trabajo que en mi vida previa. Pensaba que sería más fácil”.

Trump, que asumió su cargo el pasado 20 de enero en una compleja contienda electoral en la que venció a Hillary Clinton, platicó que si vida privada prácticamente ya no existe y que extraña conducir su auto, ahora no puede por las medidas extremas de protección que le brinda el servicio secreto a lo largo del día.

“Realmente estás en tu pequeña burbuja, porque tienes tanta protección que realmente no puedes ir a ningún lado. Me gusta conducir, ya no puedo hacerlo”, declaró.

En entrevista para la agencia Reuters, el presidente de Estados Unidos aceptó que a menudo recurre a amigos y excolegas empresarios para solicitar sus consejos y recibir "retroalimentación positiva".



