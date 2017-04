Torreón será su 'media naranja'

TORREÓN, COAH.-

Fey revivirá mañana con los laguneros la década de los 90; la cantante forma parte del 90’s Pop Tour

No hay duda de que la canción Mi media naranja se volvió en 1995 la llave que le dio acceso a la música en donde ha permanecido desde ese año a la fecha.

En el "set list" del 90's Pop Tour que llegará mañana al Coliseo Centenario de Torreón no podía faltar esa rola en voz de su intérprete, Fey, quien en entrevista con El Siglo de Torreón dijo que se la dedica a sus fans laguneros ya que los considera su otra mitad.

"Creo que Mi media naranja me abrió la puerta a todo lo que iba a pasar y pues fue la que me conectó por primera vez con todo mi público y como que marcó un poco cuál era mi género, la diferencia que traía en música. Para mí esa canción es emblemática y una de las consentidas", comentó.

Desde la Ciudad de México, la cantante comentó que se encuentra muy feliz porque después de más de 10 años se reencontrará con sus fanáticos de la región gracias a dicha gira en la que comparte créditos con OV7, JNS, Caló, Érik Rubín, Aleks Syntek y The Sacados

"Volveré a estar en contacto con ustedes y en verdad que qué felicidad, por fin estaremos juntos otra vez y ahora con este súper espectáculo. Mis compañeros y yo estamos listos para encender la máquina del tiempo y con ello revivir los 90", explicó.

Sencilla en todo instante, María Fernanda Blázquez -su nombre real- manifestó que ofrecerán un espectáculo que durará más de tres horas por lo que sugirió a los habitantes de la región que acudirán al Coliseo con tenis y ropa de color fosforescente -algo que caracterizó a la década-.

"Este sábado será la oportunidad para recordar los amores de la adolescencia, para reencontrarnos con viejos amigos y para cantar, bailar y corear cada melodía. No dudo ni tantito que será el evento del año en la Comarca Lagunera", relató.

Por otro lado, la intérprete de éxitos como Gatos en el balcón y Ni tú ni nadie expresó que no olvida los 90 porque le permitieron que el público supiera de ella.

"En esa década me inicié. Después de muchos años de preparación y de imaginar estar en un escenario logré debutar en 1995. Fue una de las mejores épocas de mi vida que además me permitió hacer conexión con muchisísimos fans que me han acompañado siempre", sostuvo.

En cuanto a su reciente sencillo de nombre Amo, Fey dijo que se trata de una melodía ad hoc a cómo es ella hoy en día tanto a nivel personal como profesional.

"Me gusta mucho ir evolucionando, explorar otras cosas: fue así como nació esta canción, me agrada realizar cosas nuevas que emocionen al público", reveló.

Al preguntarte a quién o qué "ama" en estos momentos de su vida, la artista respondió que a la vida y a su hija.

"Mi pequeña Isabella me trae loca, ella enciende mi corazón todos los días. Soy una amante de la vida, estoy enamorada de vivir. Creo que soy una persona afortunada con todo y que he tenido que pasar retos fuertes", comentó.

Cuando Fey cantó en Pi Kyu

El 23 de septiembre de 1995 la cantante Fey se presentó en la desaparecida discoteca Pi Kyu.

Ahí entregó varios de sus éxitos como Mi media naranja, Gatos en el balcón, Bombón y Me enamoro de ti.

En esa ocasión, de acuerdo con la reseña publicada en El Siglo de Torreón, la cantante sorprendió a sus seguidores por sus llamativas coreografías.

Ese año, como ella misma lo dijo en la entrevista, fue en el que debutó en los escenarios con su disco homónimo.

De acuerdo con varios fans, Fey volvió a Torreón en 1997 con el fin de participar en un evento promocional.

