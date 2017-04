Caso Expo Feria irá a la Contraloría

SE HALLARON DIVERSAS IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIóN PASADA

La Secretaría de la Contraloría del Estado deberá intervenir para investigar y aclarar las graves irregularidades que se detectaron en el manejo de los recursos de la Expo Feria durante las pasadas administraciones, por tratarse de dinero federal que administró el Gobierno de la entidad.

El director del organismo de la Expo Feria, Gerardo Lozano indicó que toda la información derivada de las auditorías que contrató el Municipio se entregó a las instancias correspondientes, pero ésta no se puede dar a conocer detalladamente porque forma parte de una investigación que se sigue integrando.

Refirió, sin embargo, que entre dichas irregularidades destaca el hallazgo de facturas apócrifas con las que supuestamente se pagaron mantenimientos a instalaciones, los cuales no se llevaron a cabo.

Además, y, aunque se hizo referencia a inversiones millonarias en dos o tres etapas de remodelación por 130 millones de pesos que luego se convirtieron en 90, sólo se encontraron comprobantes por 75 millones ejercidos.

Cada una de las etapas se ejecutó con recursos federales que administró el Estado en coordinación con la dirección de la Expo Feria.

A pesar de esa supuesta inversión, no se atendieron aspectos de tan vital importancia como los sanitarios, por cuyas fallas la Comisión para la Regulación contra Riesgos Sanitarios (Coprised) intervino en la pasada edición, ya que se encontraron en condiciones insalubres, debido a que por carecer de tinacos y de un suministro adecuado, éstos no recibían el agua necesaria para funcionar.

Tampoco se terminó de pavimentar casi una hectárea que ocupa el estacionamiento principal, ni se invirtió un solo peso al auditorio Centenario, cuyas condiciones son lamentables.

Por todas estas deficiencias, es que actualmente se invierten otros 5.7 millones de pesos en otra remodelación que lleva un avance del 60 por ciento.

Adicional al presupuesto para obras, las auditorías revelaron adeudos considerables con proveedores y la existencia de 26 empleados que cobraban en el Municipio, a pesar de ser un organismo descentralizado que está obligado a manejar sus propios recursos y no disponer del dinero público.

El director de la Expo Feria consideró que "es menester que la licenciada (Rosario) Castro intervenga en el caso, nosotros ya entregamos toda la información a quien se tenía que entregar y se debe actuar en consecuencia", en referencia a la titular de la Contraloría estatal.

El director de la Expo Feria aseguró que los arreglos en proceso habrán terminado en un lapso de 60 días, pues el inicio de la edición 2017 está previsto para el día 30 de junio y finalizará el 30 de julio.

Señaló que debido a que actualmente no se cuenta con recursos, la prioridad este año no será la de ganar dinero en los festejos, sino hacer la feria autosustentable y no contraer deudas.

Por ese motivo descartó que se dispondrá de los recursos del Municipio para la organización de la feria, y en caso de ser necesario, sólo se pediría un préstamo que deberá liquidarse una vez terminadas las actividades.

