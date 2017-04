ISN debe contar con fideicomiso, dice IP

EXISTE EL TEMOR DE QUE 'DESAPAREZCAN' ALREDEDOR DE 500 MDP

Empresarios consideran que el ISN debe contar con un fideicomiso de manera urgente, pues carece totalmente de transparencia la aplicación de los recursos y existe el temor de que, una vez que concluya la administración de Rubén Moreira, "desaparezcan" alrededor de 500 millones de pesos.

Eugenio Treviño, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ante el comité del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), dijo que este recurso está pendiente de aplicacar, entre proveedores y proyectos que no se han concretado, por lo que la próxima administración, sin importar quien sea el candidato electo, contará con un "hueco" por este recurso.

"No hemos tenido reunión, entonces vemos que hay una falta de transparencia, de claridad en todos los números y todos los proyectos, de cómo se han dado, no hemos podido asignar los 300 millones de este año y ya estamos casi en mayo", comentó.

Treviño dijo que en la última reunión se asignaron 100 millones de pesos para obras y las autoridades estaban haciendo "perdedizos" cerca de 200 millones, pues según indicaron, ya estaban asignados, pero los empresarios rechazaron esta versión.

"Nosotros traemos los números y hay 200 millones que no hemos asignado a ningún proyecto", expresó, "ya estamos a mayo, vienen las elecciones, lo más probable es que salga la administración y se nos pierdan cerca de 500 millones entre proyectos que no están hechos y proyectos que no están asignados".

El tema de la falta de transparencia en los recursos del ISN fue abordado también en la reunión del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), donde las cámaras empresariales manifestaron su preocupación y apoyaron la creación de un fideicomiso.

Petición Piden más información: Piden más información: ⇒ En la primera reunión del año, los empresarios pidieron información sobre los remanentes y ahorros de las obras desde el 2013 al 2016. ⇒ Se estima que son 35 millones de pesos por este concepto. ⇒ Además, hay 200 millones de pesos que no han sido asignados a ningún proyecto.

Sin transparencia. La exigencia de los empresarios en el comité del ISN se ha mantenido durante toda la gestión estatal, en términos de que falta claridad en los números.