Si no hay acuerdo justo, terminaremos el TLC: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy como “muy posible” lograr un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, pues aseguró que las relaciones entre los tres países son buenas.

“Recibí llamadas de presidente de México y del primer ministro de Canadá pidiendo renegociar el TLCAN en lugar de terminarlo”, escribió Trump en su cuenta de Twitter en alusión a las conversaciones de la víspera.

“Estuve de acuerdo, pendiente del hecho de que si no alcanzamos un acuerdo justo para todos, entonces terminaremos el TLCAN. Las relaciones son buenas. Un acuerdo es muy posible”, remató.

Trump comunicó anoche al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que Estados Unidos no saldrá del TLCAN en este momento.

La Casa Blanca informó que los tres líderes acordaron proceder de manera expedita, de acuerdo con sus procedimientos internos, para facilitar la renegociación del acuerdo en beneficio de los tres países.

“Es mi privilegio actualizar el TLCAN a través de su renegociación. Es un honor tratar tanto con el presidente Peña Nieto como con el primer ministro Trudeau, y creo que el resultado final hará a los tres países más fuertes y mejores”, dijo Trump.

La Casa Blanca caracterizó las conversaciones separadas con Peña Nieto y Trudeau como “placenteras y productiva”.

Las llamadas telefónicas tuvieron lugar luego de reportes de que la Casa Blanca alistaba el borrador de una orden ejecutiva, en la cual Estados Unidos podría empezar el proceso de separación del tratado comercial en vigor desde 1994.

El Artículo 2205 del TLCAN permite a cualquiera de las partes abandonar el tratado previa notificación por escrito con seis meses de anticipación, en cuyo caso el acuerdo continuaría vigente para las partes restantes.

El gobierno mexicano respondió en su momento que estaba dispuesto a considerar la modernización del acuerdo, si existía anuencia de los tres países firmantes. Canadá adoptó una posición similar.

