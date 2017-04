Pensiones agoniza; ya no les alcanza

ESTIMAN EN UN AñO LA VIDA DE LA DEPENDENCIA ESTATAL

Todos los meses, la Dirección de Pensiones del Estado sale perdiendo. Las cifras no le dan: sólo alcanza a recaudar dos terceras partes de lo que debe pagar a sus pensionados.

Las cifras son claras: cada período de 30 días, debe sufragar la prestación de retirados por un monto que ronda los 52 millones de pesos; sin embargo, lo que recibe de las aportaciones patronales y de los trabajadores, apenas alcanza los 35 millones de pesos.

El faltante mensual es de 17 millones de pesos, que al cierre de año se convierte en más de 200 millones de pesos. El Gobierno del Estado tiene que sacar el dinero de otras bolsas para alcanzar a cumplir. Los 21 mil afiliados activos no son suficientes para llenar la bolsa necesaria.

Por si fuera poco, la Dirección de Pensiones tiene problemas para recuperar lo otorgado a través de préstamos monetarios. De entrada, ya no se podrán recuperar al menos tres de los 500 millones que se les deben, mismos que tendrán que clasificarse como quebranto.

El director de la instancia, Francisco Esparza Hernández dice de este último punto que la bolsa de adeudos llegó a tal nivel, porque en el pasado se permitió hasta 11 préstamos simultáneos a empleados, lo que se reflejó en ingresos bajos para ellos y finanzas no sanas.

"A estos trabajadores los cheques de nómina les llegaba a salir de 50 o 150 pesos quincenales y varios de ellos prefirieron mejor abandonar el estado y buscar suerte en otro lado, porque con ese dinero quincenal no podían sobrevivir", dijo. Entre ellos, acumularon parte de los préstamos que ya no se podrán recuperar.

Francisco Esparza Hernández reconoció que la situación en esta dependencia es "precaria" y al mes se están jubilando entre 40 y 50 trabajadores estatales, lo que ha provocado un aumento en la cifra de pensionados, misma que ya llegó a los cinco mil.

Si hace unos meses se pagaban 23 millones quincenales a los pensionados, ahora se están pagando 26 millones de pesos, que arrojan los 52 millones al mes.

Sin embargo, los 21 mil afiliados activos están generando sólo 35 millones de pesos.

A esto se le suman los 500 millones de pesos que están en préstamos y que se requiere la cobranza, de esta cantidad, según el director de Pensiones, tres millones deben de enviarse ya a quebranto porque no se van a recuperar, es dinero "perdido".

Por ello el funcionario dejó en claro, si no se aprueba la reforma de Pensiones en los próximos meses, a esta dirección sólo le queda un año de vida, "no más, vamos a colapsar si no hay reforma".

