Sagarpa desconoce de apoyo para La Laguna

PRODUCTORES DE ABEJAS HAN TENIDO PéRDIDAS DE MILLONES DE PESOS

Mientras que en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) de la Sagarpa aparece como entregado el recurso para apicultores, la realidad es que no sólo no se ha entregado, sino que la propia coordinación de la Sagarpa a nivel nacional desconoce de qué solicitud se trata.

Desde junio del año pasado, el recurso por un millón 720 mil pesos ha sido prometido a los apicultores por la Sagarpa y postergada su entrega prácticamente cada mes.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) estableció a nivel nacional el SURI para mitigar problemas o fallas en los enlaces de comunicación respecto a las solicitudes de apoyo y sobre todo para que a través de dicho portal, pueda darse seguimiento del estatus en el que se encuentra una solicitud.

No obstante de que en dicho Sistema Único de Registro de Información (Suri) de la Sagarpa aparece la solicitud RL1600001344 en el rubro de pagos enviados a la unidad responsable, siendo ésta el Comité Sistema Producto Apícola de la región Lagunera que previamente hizo la solicitud.

En La Laguna, los apicultores aseguran que su actividad está en riesgo de desaparecer debido a los problemas por la muerte de las abejas en 2015, la poca producción de miel en 2015, 2016 y lo que va de 2017, las pérdidas económicas de millones de pesos y el prometido apoyo de la Sagarpa que no llega.

Francisco Salazar Talavera, presidente del sistema producto apícola, dijo que en el 2016 las pérdidas que tuvieron los apicultores representan cerca de cinco millones de pesos, mientras que en este año las pérdidas son de cuatro millones 800 mil pesos, sólo lo correspondiente a la primavera.

Debido a los problemas que enfrentan y a que el recurso aparece como que les fue entregado en el portal de Sagarpa, fue que ayer miércoles acudieron a las instalaciones de la Sagarpa en su delegación regional que corresponde a La Laguna de Durango y de Coahuila, solicitando hablar primero con el delegado José Armando García Triana, quien no estaba presente debido a un problema de salud. En su lugar fueron atendidos por José Luis Nava Rodríguez, subdelegado de la Sagarpa en la región Lagunera, quien ante la incredulidad de los apicultores respecto al tema del recurso, accedió a comunicarlos a oficinas centrales de Sagarpa en el país.

Sin embargo, Humberto Jiménez, coordinador de la Sagarpa en oficinas centrales, dijo a los apicultores vía telefónica que le manden un correo porque no sabe de qué le están hablando.

"No sé, si quieres mándamela por correo, platicadito luego uno la riega...Déjame checar porque ahora sí no sé de qué me estás hablando hasta no verlo. Todo lo que estábamos comprometiendo de 2016 todavía no baja un peso...Yo creo que este mes ya no, tendría que ser en mayo", dijo Jiménez, quien se disculpó con los apicultores por las acciones de la Secretaría de Hacienda.

Solicitan alimento para las abejas

El Comité Sistema Producto Apícola de la Región Lagunera A.C. entregó ayer 26 de abril, un oficio dirigido al delegado de la Sagarpa, José Armando García Triana, exponiendo las afectaciones a la producción de miel por la falta de alimento para las abejas. "Este ciclo apícola de primavera 2017, la Comarca Lagunera se vio afectada por un fenómeno en el cual a pesar de haber una abundante floración de mezquite, por alguna situación especial o derivada de las consecuencias del cambio climático no se produjo suficiente flujo de néctar para que las abejas y otros insectos cumplieran su ciclo de alimentación-producción", cita el documento. Ante ello, aseguraron que la actividad apícola se vio mermada entre un 70 y 80 por ciento (%) respecto a la cosecha de miel de mezquite de las temporadas normales.

"Estamos acudiendo a usted a solicitar de manera extraordinaria que se pueda apoyar a los apicultores integrantes de esta asociación con la dotación de suplemento alimentario como azúcar o fructuosa para cubrir las necesidades de nutrición indispensable para continuar la actividad los próximos meses, y estar en condiciones para las temporadas apícolas de verano y otoño 2017", cita el documento.

Por colmena requieren seis kilos de azúcar (o litros de fructuosa), por lo que para cubrir cinco mil colmenas de los más de 40 apicultores de esta asociación requerirían de 30 toneladas de azúcar o fructuosa.

Esta situación también fue expuesta durante la reunión de ayer en la Sagarpa con José Luis Nava Rodríguez, subdelegado de la Sagarpa en la región Lagunera, quien explicó que este tipo de apoyos requieren de la autorización y gestión de oficinas centrales, por lo que se comunicaron vía telefónica con Humberto Jiménez, coordinador de la Sagarpa en oficinas centrales.

Jiménez les dijo que no hay apoyos de este tipo por el momento y que si lo desean pueden solicitarlo a través del programa Concurrencia.

Acuden. Ayer los apicultores acudieron a la Sagarpa, pero les dijeron lo mismo: Que sí les darán el apoyo, pero no les dicen cuándo.