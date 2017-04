Araujo piensa sólo en calificar a liguilla

Humberto Vázquez Frayre

- Néstor Araujo está concentrado en Santos Laguna. Pensar en el Tricolor, la Copa Confederaciones y un fichaje en el extranjero, son temas que afrontará en el verano, ya que su objetivo es calificar con los albiverdes a la liguilla y llegar a la cifra de 30 puntos.

"En Santos no me dicen nada, no he hablado con mi representante y en mi opinión, yo no quisiera salir de Santos, no soy dueño de mi carta, en lo personal, estaría contento de salir de México, pero todavía no hay nada" dijo el zaguero tras finalizar la práctica de ayer en el TSM.

El seleccionado nacional, buscará al igual que los Guerreros ganar el sábado en Chiapas, para amarrar matemáticamente la calificación y subir escalones para la próxima temporada en la tabla porcentual del descenso.

"Vamos a tratar de hacer los 6 puntos que quedan, es un partido complicado y más porque los equipos de Sergio Bueno juegan bien".

Sobre rachas positivas y negativas, a Néstor no le gusta hablar y adelantó que están más preocupados por ellos mismos que por el rival.

"Estamos concentrados y metidos, si analizas los goles de los últimos minutos, han sido fortuitos y circunstanciales, no pensamos que es mental, en lo personal siempre estoy muy metido, pero es anormal tanto empate, inclusive hemos ganado por un gol y no pasa nada".

Pese a enfrentar a su hermano Félix el próximo sábado, Néstor Araujo buscará ganar con los Guerreros.

"Toda la familia está al pendiente del partido y siempre se desea lo mejor, en este caso que Chiapas se salve, pero los dos nos debemos a equipos diferentes y cada uno peleará por lo suyo".

Y es que los Jaguares, saldrán con todo por el triunfo, ya que apenas superan por un punto a Monarcas Morelia en la tabla porcentual del descenso, a dos fechas de que finalice la campaña regular.

Hace dos años, en el Clausura 2015, Félix Araujo descendió con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG), algo que fue complicado para el seleccionado nacional de los Guerreros, por las combinaciones que se dieron en la última jornada de ese torneo.

"Sufrí (descenso) igual que él, fue muy difícil, le teníamos que ganar a Puebla y no se pudo, fueron 3 semanas muy duras, pero somos muy honestos, vamos a pelear por las instituciones que nos respaldan".

Los Guerreros, que ayer celebraron su partido interescuadras en el TSM, de cara al duelo ante los felinos chiapanecos, ya pactaron su primer juego amistoso del próximo verano en suelo norteamericano.

Contra Chivas en Texas

Fue el Rebaño Sagrado quien dio a conocer que las Chivas Rayadas enfrentarán en el Cotton Bowl de Dallas, Texas a Santos Laguna, el domingo 2 de julio a las 5 de la tarde.

La última ocasión que la oncena tapatía jugó ahí fue el 7 de agosto de 2004, cuando venció a los mismos Guerreros por 2-1 con anotaciones de Adolfo Bautista y Francisco Palencia, mientras que el descuento verdiblanco fue obra de Héctor Altamirano.

El zaguero de los Guerreros, se ha convertido en pieza clave del técnico nacional Juan Carlos Osorio en la defensa central con el Tricolor, por lo que se ha cotizado de manera importante a nivel internacional. (Foto Jesús Galindo)