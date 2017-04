Paquita presenta su historia

Ciudad de méxico.- "Esta canción te la voy a dedicar, la escribió Eduardo Toscano, que supo ponerle letra y música a todo lo que yo siento por ti. Desde el fondo de mi corazón, Gerardo", dice Paquita la del Barrio (Andrea Ortega Lee) en la parte final del tráiler de la bioserie sobre la cantante mexicana que se presentó este martes ante directores, actores, productores y medios de comunicación.

Ya no en la pantalla sino en el lugar de la presentación se levantó Gerardo (Milton Cortés) -quien fuera el primer marido de Paquita la del Barrio- sosteniendo un ramo de flores y sonriendo -a la imagen de la pantalla- como quien espera una canción de amor. Entonces entró un mariachi entonando una canción y momentos después apareció la verdadera Paquita la del Barrio completamente vestida de blanco.

En su camino al escenario, entre los aplausos y sorpresa de muchos, se detuvo frente a Gerardo y tiró el ramo de flores que éste le ofreció y cantó.

"Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho/ infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho…".

Desde ahí varias voces femeninas le hicieron coro. La mayoría de los hombres, en cambio, a duras penas esbozaba una sonrisa.

Y es que en un país donde de acuerdo al INEGI "47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación", ver en la pantalla a una mujer que vivió lo mismo no una, sino muchas veces, genera cierta empatía, evidente en los coros y en los gestos de las mujeres y -por qué no- hombres que han vivido situaciones similares.

La serie muestra los episodios que llevaron a Paquita a expresarse así de los hombres a través de sus canciones, la relación con su familia, lo difícil que fue padecer sobrepeso y el éxito de sus letras.

En su aparición, Francisca no sólo cantó a los hombres, también entonó "No hay mujeres feas", donde describe a mujeres que se han hecho operaciones para lucir mejor, siempre y cuando -de acuerdo a su canción-, tengan un marido que lo pueda pagar. Expresiones que también son bastante discutidas actualmente en la sociedad.

"Doña Gertrudis hoy anda estrenando cutis/ A doña Tacha ya le agrandaron las nachas,/ haciendo cuentas hoy se logra casi todo,/ solo hace falta tener plata y tener oro./ Ya saqué la conclusión, yo sé por qué se los digo, no existen mujeres feas, sólo hay maridos jodidos".

Para despedirse de los asistentes a la presentación de su serie cantó "Gracias", de José Alfredo Jiménez.

Esa noche fue también la primera vez que Paquita y Andrea Ortega Lee -su intérprete- se conocieron y cruzaron palabra.

"Te he estado queriendo hablar porque te quería felicitar por tu éxito, ya hablaremos" le dijo a la joven actriz que no podía ocultar su emoción ni sus manos temblorosas.

"Para mí ha sido un placer cantar tus canciones, decir tus palabras y llorar tus palabras", respondió ella con la voz entrecortada y ojos llorosos.

"Siento una emoción tremenda el interpretar a una figura como es Paquita que conmueve en el momento en el que entra al escenario, y que todas sus canciones y que todas las cosas que ella dice le llegan a un sinnúmero de mexicanos, estoy muy agradecida y espero estar a la altura. La acabo de conocer y estoy temblando, sigo temblando" agregó.

¿Qué opina el elenco masculino de las canciones de Paquita?

"Fue una bofetada doble", dijo Milton Cortés bromeando sobre la escena que acababa de ocurrir y en la que Paquita le aventó las flores y cantó "Rata de dos patas". Él es el primer marido de la cantante en la serie, Gerardo, a quien compuso esta canción.

"Yo creo que Paquita es la voz honesta de muchos sentires, de muchas mujeres que se han callado esta historia y que quieren en esa persona que sus historias sean conocidas. En unas cuantas estrofas quieren dejar salir aquello que tienen reprimido, contenido en el corazón y se me hace que es un buen canal para decirlo, pero sí muy sentida, muy honesta".

Pese a que Carlos Espejel, quien da vida a Eduardo Toscano, el compositor de Paquita, se dice admirador de un personaje con una historia de esfuerzo, no es admirador de sus canciones, confesó.

Por otro lado, Erick Chapa, quien da vida a Camilo, señaló.

"A Paquita le tocó vivir la diferencia de género y es algo que vivimos en este país a más no poder. Aunque personalmente estoy en contra y no me parece, de alguna manera ella inspira a muchas mujeres que viven esto, la verdad me parece sensacional que tengan una figura así y podamos contar la historia de una persona tan exitosa que a pesar de todas las cosas que vivimos ha salido adelante".

La actriz Marcia Coutiño jugará un papel importante en la historia, pues es la tía de Paquita que se convirtió en una madre para ella con ideas muy claras sobre lo que una mujer debe o no permitir.

"Este personaje en particular, Lucía habla del feminismo que existía en esos años, desde los cincuenta hasta los ochenta y que actualmente te puedes identificar porque a la mujer se le sigue haciendo menos, continúa recibiendo acoso de los hombres y muchas veces de las mismas mujeres pero estoy muy contenta, es esta parte de la mujer exitosa, luchona".

La serie se estrenó este 25 de abril y se transmitirá a través de Imagen televisión y televisión de paga.

El universal

Lanzamiento. La cantante Paquita la del Barrio, acompañada del elenco de la serie: Las verdades bien cantadas.