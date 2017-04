Sin denuncia por presunto atentado a coordinador de Morena

TORREÓN, COAH.-

Por el momento, el coordinador de la Campaña de Armando Guadiana, Reyes Flores Hurtado, no presentará denuncia penal por el presunto atentado que sufrió el pasado 24 de abril.

El coordinador de la campaña se incorporó hoy sus actividades con Armando Guadiana, en la gira que realiza en Torreón.

El pasado lunes el equipo de prensa del candidato a gobernador informó que sujetos desconocidos en dos camionetas negras sin placas, le cerraron el paso a la camioneta Jeep Grand Cherokee, vehículo donde se trasladaba el Coordinador de la campaña, obligando que se saliera del camino y provocando que perdiera el control de la unidad y volcara.

“Ahorita estamos incorporándonos con la preocupación de continuar con el apoyo aquí al ingeniero, ya valoraremos en el tiempo prudente el tema de la denuncia”.

Dijo que tampoco se reforzará la vigilancia ni para él, ni para Guadiana y su equipo. “Tenemos que confiar con que sean hechos que no tengan que ver con el tema de la campaña, no soy paranoico y no quiero pensar tampoco en eso, vamos a seguir con la inercia, tratando de hacer un acercamiento a la ciudadanía, el candidato mientras menos filtros de este tipo de seguridad tenga, tiene más posibilidad de tener contacto con la ciudadanía”.



