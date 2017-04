Denuncia Tafoya 'violencia política'

TORREÓN, COAH.-

Fue agredido por sujetos con bastón retráctil

Alfonso Tafoya Aguilar, coordinador de la campaña de la candidata a diputada local por el VIII Distrito, Verónica Soto Díaz por el Social Demócrata Independiente, (PSDI), denunció violencia política por parte del Partido Acción Nacional y responsabilizó al candidato al gobierno del Estado, Guillermo Anaya de la agresión que sufrió a manos de dos individuos que lo atacaron con un bastón retráctil.

Lo golpearon varias veces en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo.

Señala que, tanto él como el grupo de campaña han sufrido hostigamiento en recorridos realizados en Sol de Oriente, Ejido la Paz, Jardines del Sol, "por gente enviada por el PAN y desde la semana pasada tenemos vigilancia constante de personas a bordo de una camioneta de color dorado, hablando por teléfono, por lo que ya pedimos el apoyo de las autoridades policiacas".

Señala que desde que "empezamos a ver cosas raras, la candidata Verónica Soto anda acompañada y nosotros salimos en grupo a las colonias y ejidos".

Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas en el exterior de la casa de campaña ubicada en la calzada Colón y avenida Escobedo cuando Tafoya Aguilar se disponía a abordar su vehículo.

Asegura que junto con su compañero de coordinación, "identificamos a los sujetos que me golpearon, me dieron bastonazos en la cabeza, en el cuerpo y huyeron. Viajaban en una camioneta tipo van color blanco y cuando me golpeó, mi compañero Omar venía unos metros atrás de mí y también los identificó…. Ya dimos sus datos en la denuncia correspondiente porque es gente que le trabaja a Memo Anaya en el PAN".

El coordinador fue auxiliado en las instalaciones de la Casa de Campaña en tanto era trasladado a un hospital privado para recibir atención médica.

Ahí dio fe de los hechos el médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Víctor Meza Serna y Germán García, agente del Ministerio Público. Tomaron la denuncia de la que dijeron, le darán el folio al abrirse la carpeta de investigación.

La denuncia es por el delito de lesiones, hostigamiento y violencia política.

Fue hasta después del mediodía que Tafoya Aguilar accedió a dar declaraciones, ya que estaba en observación.

El delegado de la PGJEC, Gerardo Márquez confirmó los hechos al asegurar que se envió al médico legista y al Ministerio Público para atender la denuncia .

Expresa que "hasta ahora no hemos recibido reportes de agresiones de este tipo o que soliciten apoyo".

'Que presente pruebas'

Por su parte, Alberto Rosales Arcaute, dirigente municipal del PAN en Torreón, dijo que lo más conveniente sería que Alfonso Tafoya presente sus pruebas ante las autoridades para que exista un deslinde de responsabilidades.

"En vez de hacer acusaciones por redes sociales, debería ir a presentar sus pruebas, no es cosa menor lo que señala y si sabe quiénes son sus agresores entonces que acuda a las autoridades", expresó.

Rosales rechazó que colaboradores de la campaña de Guillermo Anaya puedan estar involucrados, pues indicó que esto no tiene sentido alguno.

"Nosotros estamos enfocados en un 100 por ciento a la campaña, no estamos viendo hacia atrás, para nada, no tiene sentido eso", dijo.



Señalamiento. Alfonso Tafoya Aguilar culpa a Guillermo Anaya y gente de su partido por la agresión.