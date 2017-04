Las campañas electorales en Coahuila están subiendo de tono peligrosamente. De los clásicos señalamientos entre candidatos y partidos pasamos a las acusaciones más serias, luego a las denuncias penales y ahora, según lo reportado por Morena y el PSI, a las agresiones físicas. Sin duda, lo más preocupante de todo es esto último, ya que se trata de asuntos que, de acuerdo con lo que se ha dicho, ponen en riesgo la vida de representantes de ambos partidos. En el primer caso se trata del expanista Reyes Flores Hurtado, quien sufrió un accidente en la carretera Monterrey-Saltillo cuando un vehículo le intentó cerrar el paso. En el segundo, también se trata de un expanista, Alfonso Tafoya, quien fue golpeado por dos sujetos con unos bastones en la casa de campaña de la candidata a diputada por el distrito VIII, Verónica Soto. Mientras que Reyes no apuntó hacia un probable autor intelectual del atentado, Tafoya sí señaló al PAN y directamente al equipo del candidato blanquiazul Guillermo Anaya.

Hay que ver si son presentadas las denuncias penales correspondientes y revisar el curso que toman las investigaciones. Pero, por lo pronto, esto pinta para que se ponga color de hormiga. En cuanto a las acusaciones y denuncias, ha llamado poderosamente la atención de propios y extraños que en los últimos días se haya subido al ring el candidato priista Miguel Riquelme, quien las primeras tres semanas de campaña se dedicó a plantear sus promesas sin hacer mucho caso al golpeteo, salvo en defensa propia. Pero de esta actitud primero despreocupada y luego defensiva ha pasado a la ofensiva, arremetiendo duro contra su principal rival, don Memo, a quien le soltó varios ganchos durante el debate y más recientemente señalando el desastre que es Reynosa en materia de seguridad, achacándoselo al “gobierno del cambio” en Tamaulipas. “Ahí está tu cambio que tanto pregonas, Memo”, le dijo don Miguel, palabras más, palabras menos. Por supuesto que la contraofensiva anayista no se hizo esperar y fue del tipo “ni que la inseguridad en Tamaulipas hubiera empezado ayer”. Más allá de las razones y sinrazones de tirios y troyanos, lo que los observadores más avezados de la cosa pública advierten es que la pelea está competida, que en el cuartel riquelmista comienza a percibirse el nerviosismo y que a eso se atribuiría el cambio de actitud del candidato. ¿Será?

A propósito de la seguridad, no dejó de causar extrañeza el comunicado que esta semana hizo circular el gobierno provincial de Coahuila respecto a la terrible situación en la que se encuentra la fronteriza ciudad de Reynosa. Y es que el Palacio Rosa hizo con esa urbe lo que desde hace años viene haciendo la Casa Blanca -la de Washington, no la de las Lomas- con varios estados de México, incluyendo Coahuila, es decir, boletinarlo como un lugar altamente peligroso, por lo que recomienda no visitarlo. Y la extrañeza fue mayor porque es la primera vez que un gobierno estatal lanza una advertencia de este tipo contra una ciudad de otra entidad de la República. Es decir, aquello de que no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti como que no está muy presente en la Silla Máxima coahuilense, porque hay que recordar que siempre han molestado al gobierno de don Moreira II los “quemones” que el Tío Sam le aplica a esta rica y vasta tierra por la presencia de “uno que otro” malandrín que no se ha dado cuenta de que Coahuila es casi ya un “edén” en materia de seguridad. La explicación más lógica de los subagentes es que nos encontramos en época electoral y que siendo priista el gobierno de acá, pues quiere poner un poco más en evidencia al gobierno panista de Tamaulipas. ¿O acaso ha sabido usted de alguna advertencia lanzada por el equipo del gober Rubén por la violencia que se vive en Sinaloa, entidad gobernada por el tricolor? Por otro lado, también generó varios cuchicheos el hecho de que el gobierno de Coahuila fue muy presto para reportar las cosas que suceden en otras latitudes y no para responder a los cuestionamientos por lo que sucede acá. Tal es el caso de la presunta “exoneración” que la Procuraduría de Justicia que encabeza Homero Ramos le regaló al Profe Humberto Moreira en mayo de 2015 y que supuestamente le sirvió un año después para salir de la prisión de Soto del Real en la Madre Patria, asunto sobre el cual se sigue esperando un pronunciamiento o explicación que, según fuentes de la propia Procuraduría, se daría a través de un documento que, dada la tardanza, seguramente se tratará de un mamotreto.

Dicen que en la guerra y en la política “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Y esto parece funcionar bastante bien para el eterno candidato Andrés Manuel López Obrador y el exgober Humberto Moreira, mejor conocido como “El Improcesable”. Resulta que ambos se encuentran enfrascados en una guerra de dimes y diretes con nada más y nada menos que el expresidente Felipe Calderón. El motivo del intercambio de fuego verbal no es otro que el de la supuesta “exoneración” -otra- que la PGR obsequió al exgober dos meses antes de que don Felipe dejara la presidencia de la República en manos del priista Enrique Peña Nieto. Para “El Peje”, el dichoso documento es una muestra más de que el PRI y el PAN son lo mismo, o como él llama a ese engendro, el “PRIÁN”, y que por lo tanto la única alternativa que existe es su Morena, con todo y los fajos de billetes que recibió su candidata en Veracruz, Eva Cadena, quien fue grabada con las manos en la masa. Para don Humberto, se trata de una prueba más de que él se “encuentra limpio de todo” porque “ha sido investigado por todos” y “ha sido exonerado de todo”. Pero lo más curioso del asunto es el lenguaje que el también expresidente nacional del PRI ha utilizado para lanzar sus dardos contra Calderón, sobre todo en lo que se refiere a la polémica elección federal de 2006. Moreira I dice, y lo repite insistentemente, que el PAN y don Felipe se robaron la presidencia, o sea, que se la quitaron a AMLO, cosa con la que éste, por supuesto, está más que de acuerdo. Pero más curioso aún es que ni López Obrador ni don Humberto se refieran a la exoneración presuntamente patrocinada por la Procuraduría estatal del gobierno del hermano del Profe. ¿Por qué será? Los muy malpensados dicen que a quien conviene más que se crea que el PAN ha solapado al PRI y a Moreira I es al propio PRI, ya que el candidato de Morena pudiera aprovechar para crecer en las preferencias, cosa que le restaría más al blanquiazul que al tricolor. Extrañas movidas de la política.

De por sí las campañas ya tienen a varios ciudadanos incautos bastante hastiados en Coahuila, y ahora salen con que de un insensato call center están llamando a los domicilios de electores a altas horas de la madrugada para dizque promover el voto a favor de un candidato. Según el mensaje del robot, el “beneficiado” es Guillermo Anaya, candidato de la “Alianza Ciudadana por Coahuila”. No obstante, esta llamada genera el efecto contrario en el adormilado ciudadano que se para de su cama para saber a quién demonios se le ocurre marcar a las 3 de la mañana. Téngalo por seguro que si pensaba votar por él, el desvelado elector ahora la pensará dos veces; y si no, pues ahora menos. Esto nos lleva a pensar que, o en el equipo de asesores de don Memo hay gente que no tiene ni dos dedos de frente, o alguien del equipo contrario le está jugando sucio. Los conocedores de estos temas apuntan a que es más bien lo segundo, y en eso está de acuerdo el propio candidato, quien ha dicho que esas llamadas vienen del PRI, “que está desesperado porque va a perder”, así lo dice. Sin embargo, más allá de esta declaración no ha habido otra acción, cosa que resulta para algunos al menos sospechosa, ya que se esperaría que frente a un clara estrategia que puede hacerles perder votos, reaccionarían presentando las denuncias correspondientes y haciendo del conocimiento de la gente lo que está sucediendo. Pero hasta ahora eso no se ha visto. ¿Por qué?

Del otro lado del Nazas cuentan que el ayuntamiento priista que preside Leticia Herrera se está pareciendo mucho al gobierno estatal “panista” de José Rosas Aispuro. Y dicen que para muestra, dos botones. De la misma manera que el equipo cercano al “Güero” poco le ayuda para que le lleguen los mensajes debidos a tiempo y se acerque la gente que debe acercarse a él para revisar, por ejemplo, nuevas inversiones en el estado, el grupo cercano a doña Lety la está encapsulando al grado de que poco se entera de lo que está pasando con personas que tienen interés de abrir empresas o hacer negocios en el municipio. Es decir, que ambos gobernantes viven en una especie de aislamiento propiciado por sus propios subordinados, cosa que nos recuerda a lo que ocurría con ciertos reyes y faraones de la antigüedad, en momentos en los que la corte solía tener más poder que el propio monarca y lo ejercía precisamente controlando el acceso a éste. El otro punto de muestra tiene que ver con la falta de resultados, hasta ahora, de las investigaciones que en ambos niveles de gobierno se siguen para detectar a los responsables de las travesuras que dejaron en mal estado las arcas públicas. Pero en el caso de Gómez Palacio, según los subagentes, esta demora en el corte de cabezas se debe a que desde el CEN del PRI llegaron instrucciones de que, al menos mientras duren las campañas en el vecino Coahuila y otros tres estados, no se agiten mucho las aguas para no abonar al descrédito del partido, cuya marca ya está de por sí muy devaluada.