Riquelme defiende la concesión de alumbrado

Miguel Riquelme defiende la concesión del alumbrado público en Torreón, considera que los programas paternalistas no son buenos para los coahuilenses y dice que, de llegar a la gubernatura, conformará un nuevo fideicomiso para el manejo del Impuesto Sobre Nóminas. No está dispuesto a trabajar sin sueldo y dice estar a favor de la revocación de mandato, pero asegura que no será su caso.

Miguel Riquelme Solís, candidato de la coalición "Por un Coahuila Seguro", conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista, Partido de la Revolución Coahuilense, Socialdemócrata y Campesino Popular, participó en la cuarta edición de Encuentro Siglo. Hacemos Comunidad, "Candidatos responden, Coahuila decide", evento moderado por Marcela Pámanes y Arturo González.

El Consejo de Encuentro Siglo invitó a seis ciudadanos destacados de distintos perfiles que preguntaron al candidato lo que consideraron pertinente dentro del ámbito en el que se desenvuelven. Los invitados fueron Sofía Díaz Orozco, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Función Pública de la UA de C; Juan Diego Hinojosa, director de la Incubadora de Negocios del Tec de Monterrey; Daniel González, economista, investigador y catedrático; José Reyes Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna; Alfredo Murra, director general de Grupo Cimaco y Luis Rey Delgado, presidente de Coparmex Laguna. Además, se tomaron preguntas de los lectores.

→ ¿Cómo creará las condiciones para que la vinculación se de entre empresas y universidades y que los jóvenes no emigren?

Una de mis propuestas fue generar las condiciones de vinculación entre el sector educativo y productivo, pero con una visión más allá de lo que en estos momentos se tiene dentro de ese vínculo real entre la educación y el sector productivo. Hoy tenemos una oportunidad y mi visión es enfocar las baterías a la construcción de la infraestructura necesaria para generar la competitividad aprovechando el corredor económico del norte, de La Laguna hacia Piedras Negras y Acuña, y poder generar un Coahuila competitivo en subregiones totalmente involucradas dentro de la proveeduría local, de la coordinación de esfuerzos para poder mejorar la competitividad de nuestro estado, pero tenemos una nueva opción, que una vez que iniciemos la conclusión de la carretera de Piedras Negras hacia La Laguna, y viceversa, con el corredor Matamoros-Mazatlán, tenemos la oportunidad de la reforma energética, y vincular los planes de estudio para generar las nuevas oportunidades que requieren nuestros jóvenes para que se queden a estudiar aquí en Coahuila. Ello implica sostener el empleo que se ha generado en la región Sureste, seguir impulsando el desarrollo de la Comarca Lagunera, que iniciemos el desarrollo de la zona Centro, de la zona Norte y al final de la Carbonífera.

→ Te encontrarías un estado muy endeudado, ¿qué harás?

El tema de la deuda es algo que quienes buscamos la gubernatura de Coahuila debemos tener presente, el reto es gobernar con lo que tenemos, claro castigar a quien resulte responsable, pero tenemos que tomar decisiones, una de ellas es poder vender los activos no prioritarios del estado, bursatilizar algunos ingresos y que también nos sirva para abonar al pago de la deuda, sobre todo trabajar con mucha transparencia y con un gobierno austero, disminuir la nómina y poder enfrentar los retos con mucho menos carga burocrática, la renegociación de las tasas de la deuda resulta imprescindible.

→ ¿Acciones concretas para la aplicación eficiente de los impuestos?

Entiendo la carga fiscal que enfrenta el empresariado en Coahuila y mi compromiso es no aumentar esa carga fiscal, en lo que corresponde al gobierno del estado, pero sí transparentar y ampliar la base tributaria que esto requiere. Dentro del manejo del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), Torreón dio ejemplo, efectivamente otras partes del estado no tuvieron la coordinación de esfuerzos que se hizo aquí en Torreón. Cuando yo fui alcalde (...) mi premisa fue ponerme de acuerdo siempre con los empresarios sobre las obras que eran prioridad para el municipio. Mi compromiso es conformar un fideicomiso para el gasto del ISN y que esto sea bien valuado por absolutamente todas las cámaras empresariales, sobre las prioridades que requiere nuestro estado.

→ ¿Qué hará para que la corrupción no sea parte de la gestión?

Vamos a actuar de manera decidida. He estado escuchando algunas propuestas y están en un grave error, el sistema estatal de transparencia viene por Ley, Coahuila tendrá que aplicarlo este mismo año y el Congreso tendrá que aprobar el Sistema estatal de corrupción y la Fiscalía anticorrupción, nosotros no podemos decir que la vamos a crear porque es una obligación del estado. Yo revisaré el marco jurídico con el cuál va a ser aprobada y buscaré darle las facultades necesarias, la autonomía que este órgano requiere para poder enfrentar los retos que hoy enmarcan a una sociedad como la nuestra, evitar a toda costa que algún político, que algún miembro de la administración pública se favorezca con los recursos de la sociedad, por ello implementé dentro de mi oferta política varias cosas, una es la eliminación del fuero, todos los funcionarios tendrán que presentar su declaración 3 de 3, ó 5 de 5, vamos a implementar todos los retos en materia jurídica para poder garantizar que quien denuncie un acto de corrupción sea salvaguardado, vamos a garantizar que la sociedad participe dentro de esas licitaciones y que sean públicas realmente, vamos a hacer un esfuerzo para tener la garantía de que los recursos se van a manejar con transparencia.

→ ¿Cómo garantizarás que los concursos de obra sean honrados?

Vamos a garantizar que se aplique la nueva Ley de Adquisiciones y mi gobierno generará el acercamiento necesario con los colegios para que puedan estar inmersos dentro de las licitaciones y puedan participar en los fallos, y que puedan garantizarles que se está asignando de manera transparente una obra que ganó una licitación.

→ ¿Cuáles programas sociales cree que deban modificarse y/o desaparecer y cuáles creados?

Coahuila tiene una menor marginación, sobre todo dentro los indicadores de pobreza, seguimos teniendo carencias sociales importantes que hay que abatir, sin embargo, los programas hoy en día tienden al paternalismo y eso no es nada bueno para el coahuilense, esto va a implicar la generación de nuevos programas, novedosos, que impliquen el autosustento, el autodesarrollo de las familias, la generación de empleo hacia el interior de las comunidades. Mi objetivo y mi visión es muy claro, hoy hay un desarrollo en la Sureste, hay un impulso en La Laguna, tenemos que cambiar y diversificar la economía en la Centro y en la Carbonífera, hoy dependientes del acero y el carbón, que tendrán todo mi apoyo y tendrán garantías para seguir operando y siendo factor económico de esas regiones, sin embargo, hoy la generación de empleo en esos lugares es parte de mi estrategia dentro de los próximos 6 años, la Norte va a tener un crecimiento dentro del eje carretero que mencioné, simplemente por la importación y exportación de productos, pero el impulso a la Centro es importante y la diversificación de la economía en la Carbonífera.

→ ¿Estarías dispuesto a trabajar sin sueldo y ser removido si el pueblo lo reclama?

Yo estoy convencido de que todo funcionario público tiene la gran oportunidad de transformar su entorno, el municipio o, en este caso, Coahuila. Como tal lo tomo, y también, considero la política como el mejor instrumento y herramienta para transformar una sociedad, y por ello, voy a trabajar, como siempre lo he hecho, absolutamente la mayor parte del día, desquitando mi salario. Yo no estaría dispuesto a donar mi sueldo porque eso sería engañar a la sociedad, ¿de qué iría a vivir Miguel Riquelme? Soy funcionario público de carrera, desde hace 25 años, y por ello, dentro de mi aspiración es cambiar el entorno de Coahuila, y claro que voy a devengar un sueldo, pero que sea el justo para que los coahuilenses estén tranquilos. Firmamos hoy, dentro de los compromisos, una revocación de mandato y estaríamos dispuestos, pero estoy seguro de que no va a suceder, porque conozco Coahuila, sé los retos que tengo que enfrentar durante los próximos 6 años y estoy seguro de que voy a entregar absolutamente toda mi persona a transformar a nuestro estado.

→ ¿Se compromete a, en menos de un año, tener resultados en cuanto al esclarecimiento de la deuda, caiga quien caiga?

Yo lo dije claramente, que cuando esté a mi cargo la Procuración de Justicia del estado, aplicaré la Ley caiga quien caiga, con los temas que estén pendientes y en cartera, y con los temas también que sean torales de la sociedad en cuestión de las denuncias judiciales.

→ ¿Cómo investigarás el fraude de la deuda si tú siempre has trabajado para los moreira y has sido partícipe?

Yo fui secretario de Gobierno en los peores momentos, trabajamos para mejorar la seguridad de Coahuila. De manera posterior, la ciudadanía nos dio la oportunidad de ser alcalde de Torreón, hubo un cambio radical, hubo una disminución de los delitos de alto impacto y del fuero común, y a mi me tocó trabajar, muy al contrario de la pregunta, para mejorar las cosas en Coahuila, y eso se tradujo en la construcción de espacios públicos. (...) Yo no soy tapadera de nadie, mi nombre es Miguel Riquelme, soy candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro y, como tal, me hago responsable de mis propios actos. Y vuelvo a repetir: lo que haya que investigar cuando esté a mi cargo la Procuración de Justicia, lo que esté pendiente por resolver, lo voy a hacer, y lo que la ciudadanía tenga duda, también se va a investigar, sin tapujos.

→ ¿qué vas a hacer acerca del fraude de luminarias en torreón, te autoinvestigarás?

Está equivocado, hoy tenemos un servicio público de calidad, que probablemente con los recursos del Ayuntamiento jamás hubiéramos podido cambiar 58 mil 600 luminarias que implicaba cambiar a la tecnología tipo Led, es una concesión a 15 años donde el Municipio no desembolsó ni un solo peso y tenemos la garantía de que, a los 10 años, se van a cambiar todas las lámparas, y que ahorita se le da servicio como nunca se había tenido la respuesta, porque no tenía el municipio la capacidad de enfrentar un buen servicio público, sobre todo en materia de alumbrado. Anteriormente el servicio que dejaba mayor satisfacción a los torreonenses era la recolección de basura, hoy es el alumbrado público.

→ ¿eres rico?

No, no, vivo de mi trabajo, de mi sueldo, y bueno, el esfuerzo que he hecho durante muchos años lo he invertido en mi familia, en mi casa sobre todo, y en el estudio de mis hijas.

