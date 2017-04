'Mi postura no ha cambiado', señala Trump sobre muro

Luego de que se informara que Donald Trump habría aceptado que el fondeo para el muro fronterizo se postergue para el siguiente año fiscal, el mandatario rechazó tal versión y responsabilizó de ella a los "medios falsos".

"No dejen que los medios falsos les digan que cambié mi posición respecto al muro", señaló el presidente estadounidense mediante la red social Twitter.

Y agregó que el muro "se construirá y ayudará a detener el tráfico de drogas y de personas", entre otros.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.