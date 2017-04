Emiten alerta por robo de fuente radiactiva

EL SIGLO DE TORREóN

Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta para nueve estados por el robo de una fuente radiactiva.

En su cuenta de Twitter, el coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló que la alerta es para los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas.

Pidió que en caso de ver la fuente, o tener datos para su localización, no abrirla y comunicarse al número 911.

Por medio de un comunicado, la dependencia afirmó que la tarde de ayer la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias informaron a la Coordinación Nacional de Protección Civil que a las 13:00 horas se recibió una notificación a su número de emergencias, donde la empresa Tecnología No Destructiva S.A de C.V, dio aviso que a las 3:00 horas, se suscitó el robo de un vehículo tipo pick-up, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

El documento menciona que el vehículo, marca Nissan NP, modelo 2013, transportaba un equipo móvil de radiografía industrial con una fuente radiactiva de Iridio-192, número de serie 2200.

"Este equipo puede ser peligroso para las personas si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico, podría causar lesiones permanentes a quien la manipule o esté en contacto con ella durante un tiempo breve (de minutos a horas), además de que si el material no se encuentra en el contenedor representa un riesgo importante para la salud", cita el informe.

Difieren. Se indicó que en caso de encontrarla, por ningún motivo se abra y se pida apoyo al 911.