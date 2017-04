Alborota en redes triunfo de niño lagunero

Cortesía televisa

EL SIGLO DE TORREóN

El niño lagunero Saúl Navarro, del equipo de Emmanuel y Mijares, resultó ser el triunfador de Las batallas la noche del pasado domingo en La Voz Kids, lo que alborotó a los usuarios de Coahuila de las redes sociales.

Al originario de San Pedro, Coahuila, le tocó competir con los infantes Slendy y Agustín en la segunda entrega de la etapa de Las batallas del programa de Televisa.

Los tres cantaron el tema Si no te hubieras ido y fue Saúl el que convenció a Emmanuel y Mijares, cantantes que contaron con el apoyo de Julión Álvarez durante la emisión.

Tras su elección, Saúl recibió bastantes comentarios positivos en Facebook y Twitter de familiares, amigos y coahuilenses.

La usuaria @AAnaclaudia24 posteó: "Si no te hubieras ido seré tan Feliz #LaVozKids #SaulNavarro #SanPedro #Coahuila" mientras que? @LoveOfRugge tuiteó, "WUUUUUUUUU SE QUEDOOOO EL DE MI ESTADOOOOO EL DE COAHUILAAAAAA #LasBatallasLVK #SaúlNavarro".

Saúl expresó en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón que acudió en enero al casting que se llevó a cabo en Monterrey, luego pasó por varias etapas y al final le pidieron que grabara un video el cual mandó a la Ciudad de México.

"Cuando me avisaron que había quedado en verdad que no me la creía. Me sentí muy contento, muy ilusionado y estoy consciente de que ésta puede ser una gran oportunidad para mí", expuso.

Desde sus primeros años de vida, el coahuilense sintió una fuerte atracción por la música, sin embargo, por una u otra razón no había podido tomar clases de canto.

Avanza. El niño lagunero Saúl Navarro consiguió el pasado domingo su pase en el programa de concursos La Voz Kids... México.