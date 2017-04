Jennifer López hace lo quiere

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Jennifer López baila, actúa, canta, es empresaria y madre de dos pequeños niños. En cada una de sus actividades siempre busca ser ella misma.

"Estoy en un momento de mucha creatividad, me siento con la confianza de hacer muchas cosas y las hemos hecho desde producir hasta impulsar nuevos proyectos", expresó la actriz.

Es así como la cantante ha logrado una fortuna de 360 millones de dólares y a la vez tiene la libertad de escoger los proyectos en los que siente cómoda e incluso apostar por temas un tanto controvertidos.

En la serie Shades of Blue, de la que es protagonista y productora, López da vida a una detective corrupta que tiene que ser parte de ese negocio para poder sacar a su hija adelante.

"Siempre hay policías buenos y malos, esto no se trata de ser un reflejo de la realidad y menos cuando es un tema tan delicado dentro de nuestra sociedad, un problema que debe de ser abordado porque se ha convertido en un verdadero problema en este país, sin embargo, lo que tienen estas personas es que también son humanos, también tienen sus propios problemas", indicó.

Shades of Blue estrena su segunda temporada este jueves a las 22:00 horas por Universal Channel, en donde comparte créditos con Ray Liotta.

A raíz de este personaje, a la actriz se le cuestiona constantemente sobre las razones que la llevan a interpretar un personaje de este estilo.

"Creo que sobre lo que más reflexiono es que en la vida siempre la honestidad es la mejor política y que vivir con honestidad es libertad. Y que es la clave de la felicidad y de vivir con libertad.

"Uno no puede ser verdaderamente feliz si no es honesto. Lo aprendí mejor. Ya lo sabía de antes pero interpretar este personaje me hizo ser más consciente de eso, me hizo repensarlo y ver lo que significa realmente para la felicidad de uno", expresó.

En la segunda temporada "Harlee" (Jennifer López) continúa con la fracturada relación que tiene con "Wozniak" (Ray Liotta), al mismo tiempo que lucha por mantener oculto su gran secreto: que mató al padre de su hija.

Actualmente también divide su tiempo en los programas de talentos musicales como American Idol y World of Dance, mientras tiene sus shows en Las Vegas.

Archivo