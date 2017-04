Anaya presume logros cuando fue alcalde

TORREÓN, COAH.-

Guillermo Anaya presume que, en su gestión como alcalde, Torreón fue la ciudad más segura del país y asegura que será el gobernador de la salud, con una estrategia que consiste en eliminar a los "aviadores" de la nómina y eficientar así el gasto. No está dispuesto a trabajar sin sueldo y rechaza tener vínculos con el crimen organizado.

Guillermo Anaya Llamas, candidato de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Encuentro Social, Unidad Democrática y Primero Coahuila, participó en la cuarta edición de Encuentro Siglo. Hacemos Comunidad, "Candidatos responden, Coahuila decide", evento moderado por Marcela Pámanes y Arturo González.

El Consejo de Encuentro Siglo invitó a seis ciudadanos destacados de distintos perfiles que preguntaron al candidato lo que consideraron pertinente dentro del ámbito en el que se desenvuelven. Los invitados fueron: Sofía Díaz Orozco, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Función Pública de la UA de C; Juan Diego Hinojosa, director de la Incubadora de Negocios del Tec de Monterrey; Daniel González, economista, investigador y catedrático; José Reyes Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna; Alfredo Murra, director general de Grupo Cimaco y Luis Rey Delgado, presidente de Coparmex Laguna. Además, se tomaron preguntas de los lectores.

¿Que políticas públicas aplicará para traer nueva inversión a la región?

Hay varios ejes en la plataforma política pública en materia de salud, tenemos un grave problema de obesidad infantil, políticas públicas para generar empleo en La Laguna, somos una región de un cluster agroindustrial, pero no hay una política pública para tener coordinación, por ejemplo, con el estado de Durango, y tenemos que tener conectividad para tener competitividad, de hacer una reorganización de todo el gobierno en una época de crisis como la que nos encontramos.

¿Cuáles serían sus acciones para atacar el tema de seguridad, no era prioridad cuando fue senador?

Cuando fui alcalde de Torreón, que era mi responsabilidad la prevención de los delitos, hicimos una estrategia integral, desde una cadena de policía para que llegara en menos de tres minutos, la Secretaría de Gobernación puso como referente a Torreón y Aguascalientes como las ciudades más seguras de todo el país, luego entonces había crecimiento, fomento económico. Cuando fui senador de la República y presidente de la comisión de seguridad social, no es que no haya sido mi prioridad, sino que un senador no es el que garantiza la seguridad, tiene que ver con los tres órdenes de gobierno, que es el presidente, el Ejecutivo federal, el estatal y el municipal. Hoy tengo proyectos para hacer de Coahuila un lugar seguro, Centros de Paz, estoy convencido de que la seguridad pública no se arregla a garrotazos, sino desde lo más profundo: invertir en la familia, en las aulas, en la comunidad, dando al policía un proyecto de vida, una beca para sus hijos, una vivienda, una mejor prestación, una mejor capacitación, una mejor preparación, hoy no tienen ese proyecto de vida. Necesitamos invertir para que tengan una balanza, para que no se vayan del lado de la delincuencia y sepan que si hay seguridad en su familia, en su profesión, se pueden quedar al servicio de los coahuilenses, adiós a las capuchas y bienvenidos policías de rostro humano. Estoy convencido de que tenemos una ubicación geográfica envidiable para detonar el crecimiento de La Laguna, haciendo de Coahuila un lugar seguro.

La participación ciudadana va en crecimiento, pero no hay suficiente diálogo con el gobierno, ¿cómo manejarías la relación con la comunidad y los organismos de la sociedad civil?

Pareciera cosa menor, pero hoy es una de las principales causas por las que Coahuila se encuentra sumido en una de la peor crisis económica, de salud, de corrupción, vemos que hay poca participación de la sociedad porque el gobierno, cuando son corruptos, quieren gobernar bajo las sombras, en la oscuridad, porque hay temor de que descubran la corrupción y su negligencia a la hora de gobernar. Por eso, para mí es primordial y ya lo hice, cuando fui alcalde de Torreón, fui el primero de todo el país en tener el Instituto Municipal de Transparencia, donde cinco consejeros de la sociedad civil estaban vigilando el uso de los recursos públicos. No sólo eso, hicimos también de la participación, en el tema educativo, donde formábamos asociación de madres y padres de familia donde no la había, para que conjuntamente hiciéramos esfuerzos para mejorar los planteles educativos. Para mí hay un principio básico que es tanta sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno como sea necesario (...) En el gobierno del cambio vamos a gobernar junto con la sociedad, para delinear estrategias de políticas públicas en materia de educación, de corrupción, junto con el Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que va a ser delineada por los ciudadanos y la participación social.

Tenemos servicios de salud deficientes, ¿cuál sería tu solución para mejorar esto y que los impuestos que se pagan se vean en servicios para la comunidad?

El sector empresarial paga un buen porcentaje para el IMSS, que es federal, pero en torno al estado, estamos en la peor crisis de salud, igual corrupción, igual seguridad. El 50 % de los mexicanos y de los coahuilenses acude al IMSS o al ISSSTE, el otro 50 % está desprotegido porque está en la informalidad, ahí entra el servicio estatal, los hospitales generales, en Coahuila tenemos una reducción del presupuesto del 45 %, es decir, es de dos mil 523 millones de pesos anuales, pero tenemos una corrupción enorme, 500 millones de pesos del gobierno de Rubén Moreira de empresas 'fantasmas', 34 mil millones de pesos, la original deuda causada por el gobierno de Humberto Moreira, entonces no hay dinero que alcance cuando la principal causa de los males es la corrupción. Por eso, he planteado que haya medicamentos en los hospitales, haciendo un presupuesto adicional de 250 millones de pesos, eliminando los "aviadores", eliminando la corrupción, no podemos hablar de tener buena economía, buena seguridad, crecimiento, si no tenemos gente que esté saludable.

¿Qué proyectos piensa desarrollar en materia de infraestructura?

No podemos hablar de competitividad sin conectividad. En Coahuila, estamos en una ubicación geográfica envidiable, por los pasos de la ciudad de México hacia el norte, del Pacífico hacia nosotros, pero no estamos aprovechando los más de 500 kilómetros de frontera, aquí en La Laguna que tenemos esta ubicación geográfica impresionante, que fue un polo de desarrollo, ha llegado infraestructura a la región Sureste, en materia automotriz, aquí tenemos todo para detonar el crecimiento, pero no estamos bien conectados ni vía aérea ni vía terrestre ni ferroviaria. Tenemos que hacer un triángulo Monclova-Saltillo-La Laguna, para detonar el crecimiento. En Saltillo hacer vuelos regionales, aquí acabamos de perder un vuelo importantísimo a Houston, Texas, volver a reactivar a otras ciudades de Estados Unidos, banda ancha en el Internet, acabo de estar en Eagle Pass, Texas, para hacer una agenda binacional en materia económica, aduanera y de seguridad. Ahí pasa la línea de ferrocarril más importante y en Acuña no hay vía. Tenemos todo para detonar, 12 años construyendo la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, no está hecho el Libramiento Zaragoza-Acuña, estamos mal conectados, tenemos que apostarle para ser más competitivos en estas áreas.

El ISN se va a pago de la deuda, ¿Cómo vas a administrar los escasos recursos para no afectar la construcción de infraestructura y equipamiento?

El Impuesto Sobre Nómina (ISN) en los comités que anteriormente funcionaban, donde estaba representada la Iniciativa Privada, el alcalde y el estado, se delineaba hacia donde iba el crecimiento de la ciudad y hacían los compromisos, en forma conjunta, de dónde se iba a invertir. Cuando hablamos de corrupción, que es el cáncer principal de Coahuila, que hay que extirparlo, porque los gobiernos corruptos gobiernan bajo las sombras, entonces no sabemos en qué se invirtió el ISN, no sabemos cuáles obras se hicieron, igual el fondo metropolitano (...) Yo voy a crear, de nueva cuenta, los comités del ISN para que los recursos se queden en cada región, sean transparentados, donde la Iniciativa Privada tenga mayoría de opinión para ver hacia dónde se invierten esos recursos, y los fondos metropolitanos igual, hay que tener en cuenta la participación social, hacia donde queremos solucionar nuestros problemas de seguridad, de agua, en fin.

¿Estarías dispuesto a trabajar sin sueldo?

Yo creo que los funcionarios deben ganar bien, para evitar la corrupción, porque hoy lo que estamos viendo es que no funciona el sistema político mexicano, por eso es tanto, no sólo la apatía sino la irritación cuando estamos viendo los actos de corrupción cometidos en esta nueva era de los gobernadores y de los funcionarios, y de cualquier partido. (...) A lo que yo me comprometo es que cada secretario tenga capacidad, experiencia en el ramo, no por ser amigo, de un partido, compadre, sino que sea experimentado en cada ramo, que no sea un improvisado y que tenga solvencia moral para que desempeñe honestamente su trabajo y que, con el sueldo que percibe, se dedique de tiempo y alma a hacer bien su trabajo, porque si no tenemos trabajadores a medias y creo que de improvisaciones no estamos ahora para Coahuila, necesitamos profesionales en cada ramo.

Aclare su presunto nexo con personas del crimen organizado.

Soy de Torreón, vivo en Torreón, aquí vive toda mi familia, he vivido toda mi vida en Torreón. Si hubiese sido una persona que hubiese tenido un vínculo, cualquiera que éste fuera, hoy estuviera detenido. Estuve hace unas semanas con el gobernador de Texas para hacer una agenda binacional, si yo tuviera el más mínimo roce con el crimen organizado, hoy ya estuviera detenido y estuviera señalado. Son mentiras y calumnias del PRI desde hace más de 12 años, que intentan difamar, calumniar y dañar mi imagen, es la misma estrategia que siguieron en Tamaulipas, en Chihuahua, incluso en Durango. Yo tengo mi conciencia tranquila, tuve que recurrir a los tribunales hace algunos años, derivado de estos señalamientos, a demandar a un reportero por daño moral porque me acusaba de tener vínculos con el crimen organizado. Al término de un juicio que duró 4 años y medio logré ganar el recurso, gané la demanda probando que era una calumnia. Pero estamos en franca campaña, sabiendo el PRI que va a perder y echando mano de toda la calumnia y la difamación. Soy de Torreón, vivo en Torreón y no tengo ningún lazo con nadie del crimen organizado, al contrario, lo voy a combatir.

