'Ahí está tu famoso cambio en Tamaulipas': Riquelme a Anaya

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El candidato de la coalición "Por un Coahuila Seguro" Miguel Riquelme Solís, le dijo a Guillermo Anaya “ahí está tu cambio, el famoso cambio que pregonas, es el que quieres para Coahuila”, al señalarle la situación de inseguridad que impera en estados vecinos como Tamaulipas donde el narco ha causado un caos en ciudades como Reynosa, al igual que en Chihuahua ahora en manos del PAN, así como Nuevo León, donde llegó un "Independiente".

Y le expresó al candidato al gobierno de Coahuila por la Coalición Alianza Ciudadana “ que le entre al tema de seguridad y no salga con excusas que se está politizando, cuando los hechos hablan por sí solos”.

A su llegada a la colonia Sol de Oriente, Miguel Riquelme destacó que también en entidades como Durango, "pues hay que ver, hay que tomar conciencia de lo que acarrean los cambios de gobierno. La ciudadanía debe saberlo para que valore lo que se tiene en Coahuila en donde no permitiremos que regresen los criminales pues blindaremos la entidad”.

Resalta que "no es el PRI el que amenaza a los ciudadanos hablándole del riesgo en que se encuentra la seguridad cuando algunas entidades han caído en manos de otros gobiernos, lo que amenaza a los ciudadanos es el crimen, es el narco, nosotros estamos listos para gobernar este estado y sabemos como hacerlo. Es una realidad que el PAN quiere ocultar y esgrime mil pretextos para no reconocerlo, en Tamaulipas los ciudadanos sufren de problemas serios por un gobierno panista, en Nuevo León es igual en Chihuahua había regresado la seguridad y ahora... ese famoso cambio es el que quieren para Coahuila, pero no lo vamos a permitir, porque sin seguridad no hay absolutamente nada, el tema de la seguridad es el que enmarca este proceso y la ciudadanía lo sabe”.

Refirió que en Torreón en tres años se demostró que "no le sacamos la vuelta y eso mismo planteo en mi propuesta para toda la entidad, es muy amplia, desde la creación de los cuarteles en Sabinas, la base Naval en Acuña, la compra de más patrullas, la capacitación para los policías y la creación de una Policía Especializada en atender Delitos del Fuero Común serán algunas de las líneas urgentes a atender".

El candidato anunció en su intervención en la colonia Sol de Oriente donde estuvo acompañado por el candidato a la presidencia municipal Miguel Mery y la candidata a diputada local por el Distrito 08 Luly Quintero, que “ en este sector me comprometo a crear más espacios públicos, una Línea Verdes una Deportiva”.

En un concurrido mitin, aseguró que de llegar a ser gobernador establecerá el programa “60 y Más”, así como el Monedero Electrónico”.



En su visita a Sol de Oriente, Riquelme habló de la situación de Tamaulipas. (EL SIGLO DE TORREÓN)