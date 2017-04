Piden retirar candidatura a Eva Cadena

XALAPA, VERACRUZ.-

El dirigente de Morena en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, anunció que se solicitará retirarle la candidatura a la alcaldía de Las Choapas a Eva Cadena Sandoval, quien fue grabada recibiendo medio millón de pesos en efectivo supuestamente para Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el líder partidista dijo que como medida cautelar los órganos internos deben retirarle la virtual candidatura a la diputada local con licencia.

"Estamos pidiendo tomar medidas cautelares, es obvio que como inicio se debe temas con una medida cautelar en este momento solicitar retirar la candidatura a la presidencia municipal de Las Choapas en la persona que se ha puesto el registro en este momento", expresó.

Calificó como lamentable el surgimiento del vídeo donde se aprecia a su militante recibiendo dinero, pero aclaró que no es quien para juzgar a las personas.

"No protegeremos a nadie, no es nuestra cultura, en Morena tenemos una lucha de frente contra la corrupción y obviamente no soy quién para juzgar ni en Morena, pero estos hechos que son evidentemente y lamentables los órganos se tienen que pronunciar", subrayó.

Llamó a los enemigos de Morena a presentar todos los vídeos que tengan sobre hechos de corrupción, pues afirmó que de esa manera demostrarán que en Morena no hay intocables.

"Estás son oportunidades extraordinarias para Morena de demostrar que es distinto a los demás y eso es lo que va a hacer valer la dirección estatal", agrego.



