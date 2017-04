Tren acaba con la vida de 3 personas

El s iglo de torreón

EL SIGLO DE TORREóN

Conductor no se percató de la cercanía del tren y cuando quiso ya no pudo reaccionar. La máquina impactó la camioneta Pick up que manejaba y la lanzó unos 30 metros. Un niño que viajaba en la caja del vehículo salió proyectado hacia el pavimento y al caer fue atropellado por un vehículo. El menor falleció al igual que el conductor y una jovencita. Otra mujer se salvó al alcanzar salir de la cabina del vehículo, en el crucero ferroviario del poblado Estación Viñedo.

A las 12:30 horas del domingo se registró el fatal accidente en el que murieron el niño Luis Fernando Manjarrez Castillo, de seis años; Karla María Rodríguez Herrera, de 16 y el conductor de la Chevrolet Pick up, color guinda, Raúl Herrera Saucedo, de 64 años, todos vecinos de Estación Viñedo.

Según versiones de la mujer que salvó la vida, Adriana Chávez Sáenz, de 42 años, viajaban en la camioneta procedentes del ejido Castillo, ubicado frente al poblado Estación Viñedo, y al llegar al cruce de las vías que corren paralelas a la carretera Gómez Palacio-Gregorio A. García, el conductor no se percató de la cercanía del tren e intentó cruzar las vías ferroviarias, ya que no pitó hasta que estaba cerca.

Al ver que la máquina se aproximaba más, Adriana abrió la portezuela para salir, pero sólo ella logró hacerlo cuando la camioneta fue impactada por el tren, procedente de Gómez Palacio y el niño salió proyectado, en tanto que los otros dos salieron al volcarse.

Tragedia. Los cuerpos del conductor y una joven, quedaron a un lado de la camioneta.