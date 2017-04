Se prenden por 'exoneración' de Humberto Moreira

TORREÓN, COAH.-

EXPRESIDENTE DE MÉXICO NIEGA HABER EXONERADO A HUMBERTO MOREIRA COMO ACUSA LÓPEZ OBRADOR

La presunta exoneración de la Procuraduría General de la República al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés enfrentó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, al líder nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador y al propio Humberto Moreira.

En su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa aseguró que es falso que haya autorizado la exoneración de "quien ha hecho tanto daño a Coahuila", como aseguró el líder de Morena.

Señaló que el documento que López Obrador menciona sobre que el expresidente habría ordenado la exoneración de Humberto Moreira, acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita "carecería totalmente de validez".

Detalló que después de su gobierno han surgido otras evidencias contra el exgobernador de Coahuila, "como las obtenidas con la detención del señor Villarreal en Estados Unidos". Agregó que hay testimonios ante un juez de San Antonio que señalan a Humberto Moreira "por encubrir a los Zetas en crímenes y de facilitarles helicóptero".

Ante el tuit, Andrés Manuel López Obrador dijo que si el expresidente Felipe Calderón comprueba que el documento de la exoneración del exgobernador de Coahuila es falso, se retira de la política.

"Si no es cierto lo que dije, de que Calderón exoneró a Moreira, me retiro de la política. El PRI y el PAN son lo mismo, si hay alguna diferencia entre ellos, es que los priistas son rateros y los panistas ladrones, ando buscando todavía al que le crea a Calderón, él exoneró a Moreira, son iguales de corruptos", expuso.

Andrés Manuel estuvo ayer en la Línea Verde de Torreón, como parte de la gira en apoyo a los candidatos de Morena, que se realiza en Coahuila.

En el mitin, el líder de Morena, volvió a exhibir el documento de exoneración a los militantes, fechado el 22 de octubre de 2012 en la Ciudad de México y se refiere al no ejercicio de la acción penal de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales; derivada de la Averiguación Previa: AP/PGR/UEIDCPSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012.

Por su parte, a través de un video difundido en redes sociales, Humberto Moreira, respondió al expresidente de México, "cuando tomes no tuitees".

El exlíder nacional del PRI señaló que fue objeto de persecución de parte de Calderón Hinojosa, pero reiteró que salió inocente ya que no había pruebas de las acusaciones.

Además culpó a Calderón de estar relacionado con el narcotráfico.

"Reflexiona que todo el daño que me hiciste no causó más que más fortaleza en mí, yo sí estoy limpio, tú no, tu condena será eterna, ya no tomes, bueno no puedo pedirte esto, ya no tuitees tarugadas", dijo.

