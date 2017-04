El Festival Estudiantil de Teatro, un gran semillero

YOHAN URIBE

Una comedia de enredos en la que son exhibidos los intereses humanos, luego de que el personaje principal se encuentra un supuesto boleto premiado de lotería, será el montaje con el dará inicio la XXIII edición del Festival Estudiantil de Teatro, del Isauro Martínez.

La Lotería, de Hugo Daniel Marcos, a cargo de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Torreón, bajo la dirección de Cony Múzquiz, dará inicio al festival el próximo jueves 27 de abril en funciones de 6:00 de la tarde y 8:00 de la noche.

Cony Múzquiz, directora del montaje y del grupo universitario de teatro, resaltó no sólo el trabajo de los estudiantes, sino de quienes durante más de veinte años han trabajado por mantener vivo el foro escénico que se ha convertido en un referente en la región.

"Hay alumnos que ya tienen en el grupo tres o cuatro semestres, otros son nuevos, porque iniciamos cada semestre el taller; pero los resultados se dan gracias a la constancia del taller de teatro, que un espacio de formación integral, que en la Ibero hace parte de varios talleres culturales que se ofrecen a los jóvenes", explicó la directora.

El festival estudiantil del TIM, no sólo ha mantenido vigente una tradición, sino que se ha convertido en un punto de encuentro y semillero de muchos de quienes ahora se encuentran trabajando en diferentes compañías de la región.

"Creo que muchas personas no le han apostado el festival, algunos piensan que los montajes no son lo que se esperaba en el escenario, pero creo que lo que se debe evaluar no sólo es la obra, sino la experiencia de los jóvenes y el procesos de formación que han vivido", agregó Cony Múzquiz.

Todos los grupos que se suben al escenario, han trabajado con mucho respeto y disciplina, gracias a las instituciones educativas que le siguen apostando al teatro como parte integral de su oferta educativa, como una herramienta de transformación de los individuos.

"Es un acierto que continúe el festival, además estamos contentos de que se vuelva a abrir el Teatro Garibay y sea precisamente con el festival estudiantil, que representa una tradición lagunera", agregó.

El encuentro está abierto no sólo a estudiantes, sino al público en general de manera gratuita, al igual que a los grupos y talleres de teatro con que cuentan algunas instituciones, de ahí que desde su primera edición el nombre sea festival escolar.

Un programa variado

A lo largo de 23 años el Festival Estudiantil de Teatro del Isauro Martínez ha sido un referente regional, este año, en la primera semana además participarán El carretonero de la muerte, escrita y dirigida por Benjamín Gómez, el viernes 28; el CETIS 47 presentará con Jesús Prieto, Abuelita de Batman y Una lección brasileña, llegará el sábado 29.

La Universidad Autónoma de Durango, presentará el domingo 30 Suegras bárbaras; Ricardo Martínez con el grupo del Instituto Mexica, presentarán Bang bang estás muerta, el lunes primero de mayo. Los interesados en asistir a las funciones podrán consultar la cartelera completa en la página de Facebook /XXIII Festival de Teatro Estudiantil al igual que en la del Teatro Isauro Martínez.

El arranque El XXIII Festival Estudiantil de Teatro del TM dará inicio: El XXIII Festival Estudiantil de Teatro del TM dará inicio: ⇒ El próximo jueves 27 de abril con funciones de 6:00 y 8:00 de la noche. ⇒ Obra La Lotería.

La sede. En el marco de la edición XXIII del Festival Estudiantil de Teatro que organiza el Isauro Martínez, será reinaugurado el teatro Alfonso Garibay.