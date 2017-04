Volvería a posar desnuda

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

La familia de Ozzy, un beagle encantador, se va de viaje por Japón. Por eso tendrán que dejar unos días a su adorable mascota en un balneario para perros donde, a priori, será tratado con los mayores lujos posibles. Sin embargo, el lugar será un engaño creado por un villano, por lo que el can irá en realidad al verdadero Blue Creek, una cárcel para perros.

CLASIFICACIóN: A.

DIRECTOR: Alberto

Rodríguez.

NOTIMEX CIUDAD DE MéXICO.- Ahora que goza de una buena relación con Bárbara Mori y Sergio Mayer, abuelos de su pequeña hija Mila, la modelo Natália Subtil se prepara para incursionar en la actuación en una película mexicana.

En declaraciones a la prensa, la modelo brasileña confirmó que a diario habla por teléfono con la actriz y productora para compartir algunos detalles del crecimiento de la pequeña de cinco meses.

"Bárbara siempre es muy linda y está muy enamorada de su nieta", dijo Natália, quien señaló que también el abuelo, Sergio Mayer, ha estado muy cerca de la niña e incluso en Semana Santa salieron con él de paseo.

"Llevo también una buena amistad con Sergio Mayer, incluso sus hijas estarán en mi casa", dijo Subtil, quien prefirió no hablar mucho sobre la relación que tiene con el padre de su hija, Sergio Mayer Mori.

"Él sólo me pregunta por cómo está la niña, si se encuentra bien y por el momento no la puede ver; sin embargo, yo le hago llegar algunas fotografías", dijo la brasileña, quien acudió a un evento de moda en esta ciudad.

En torno a su faceta profesional, señaló que se prepara para incursionar en la actuación, ya que le han ofrecido intervenir en una película mexicana que comenzará a rodarse en julio.

Aunque no puede dar detalles de esta producción, ya que le pidieron discreción, afirmó que "yo estoy feliz de ampliar mis oportunidades y me da gusto que me contemplen para otros proyectos".

También dejó en claro que volvería a posar para una revista para caballeros si se lo proponen, pues considera que no hay de qué apenarse, ya que el cuerpo humano es maravilloso y debe ser mostrado.

DISNEY

23:00 hrs.

Maléfica

Maléfica es un hada que vive en un reino donde evitan cualquier contacto con el mundo de los hombres. Pero el hada entrega su confianza a un humano y es víctima de una traición que endurece su corazón.

CANAL 4

06:00 Infomerciales

09:00 Infomerciales

11:00 Infomerciales

11:30 Consultorio Médico Narvarte

12:00 Infomerciales

13:30 Cuide su Salud

15:30 Reventón musical

17:00 Destruido en segundos

17:15 Lucha libre AAA

19:00 Monterrey vs. Tigres

21:00 Necaxa vs. Monarcas Morelia

23:00 Ángela morante

CANAL 6

06:00 Infomerciales

07:00 El Hormiguero MX

08:00 Japanizi: Toca el Gong!

08:30 Magazine champions

09:00 Japanizi: Toca el Gong!

09:30 Impacto deportivo

10:00 Pesadilla jurásica

11:45 Peligrosa Compañía

13:45 El ángel malvado

15:30 Muerte en la montaña

17:30 La entrega inmediata

19:15 Need for Speed: La Película

21:45 Parker

CANAL 7

06:00 Radio, televisión y cine

06:30 Tu Cocina

07:00 Ideas

07:30 Actívate

08:00 Daniel Tigre Y Su Vecindad

08:15 Pocoyó

08:30 ¡Listos a Jugar!

08:45 Peg + gato

09:00 Un Día en Once Niños

09:15 Campamento Lakebottom

09:30 Ronja

10:00 31 minutos

10:30 Historias Horribles

11:00 Diálogos Fin de Semana

12:00 Juegos mentales

12:30 Cazadores del Sabor

13:00 ColomBio

13:30 Viaje Todo Incluyente

14:00 Mestizo: Una Historia De Arte

14:30 Hacer el Bien

15:00 La Aventura de México Desconocido

15:30 La Aventura de México Desconocido

16:00 Escaparate de Ideas

16:30 Momentos De Una Historia

17:00 Central Once Bloque De Videos

17:30 Conducciones Central Once

18:00 Fest Jumpers

19:00 Once noticias, fin de semana

19:30 Especiales noticias

20:00 Línea directa

20:30 Juicios Orales, Justicia Diferente

21:00 Downton Abbey

22:00 Diálogos En Confianza

23:30 Intermedios Armados

CANAL 11

06:00 El Chapulín Colorado

07:00 Santo en la venganza

09:00 El barrendero

11:00 Más Deporte

12:00 El Juego de las Estrellas

13:00 Recuerda y Gana

14:00 Una familia de diez

16:00 Acción

17:00 Parodiando

20:00 La Voz Kids

22:30 La Jugada

CANAL 13

06:00 Infomerciales

08:00 Yo También Soy de Jalisco

10:00 Un gallo con espolones

12:00 Alma de acero

14:00 Venga el domingo

17:00 Domingo Al Extremo

18:00 Deportv

18:45 Santos Laguna vs. América

21:00 Master Chef Junior

23:00 La resolana

CANAL 40

06:00 Groove High

07:00 Kung fu panda

08:30 Bob Esponja

10:30 Amigos por Accidente

12:30 La Familia de Mi Novia

15:00 Los Fockers: la familia

17:30 Que esperar cuando

20:00 ¿Qué pasó ayer? Parte 2

22:00 Buenos Vecinos

ANIMAL

16:20 hrs.

Beaver Brothers

En la pequeña aldea de Pomquet, Nueva Escocia, hay más animales que gente. Así que cuando surge el conflicto entre critter y la comunidad, los hermanos Charlie y Eddie Landry y el joven Mike, son llamados para cuidar.

FOX

22:00 hrs.

El gato con botas

Mucho antes de conocer a Shrek, al intentar robar unos frijoles mágicos, el Gato con botas conoce a la bella Kitty y a su amigo, el huevo Humpty Dumpty. Por su amistad, accede ir al castillo del Gigante para robar un ganso.

Domingo 23 de Abril de 2017

BUENOS VECINOS

Un hombre, Mac Radner, y su mujer, Kelly, que acaban de tener una bebé y se han comprado una casa. La pareja está convencida de que han dado el paso a la vida adulta, pero estos van a tener que enfrentarse a un reto inesperado.

SPACE

22:00 hrs.

Iron Man 3

El brillante y cínico científico Tony Stark ha pasado un tiempo inactivo y sin utilizar su traje de Iron Man para combatir a los villanos. Lo que no se imagina es que pronto deberá entrar a la acción.