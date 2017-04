Piden duplicar apoyo a ciencia

HOY SÓLO SE DESTINA EL 0.55 POR CIENTO DEL PIB

Investigadores y estudiantes de distintas universidades del país exigieron al Gobierno que invierta 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el sector, que no reduzca becas de posgrado y que estudiantes de ese nivel sean tratados como trabajadores y no como becarios.

Los inconformes llevaron a cabo ayer la Marcha por la Ciencia del Ángel de la Independencia a las inmediaciones del Zócalo.

En un mitin en la calle Pino Suárez, los manifestantes señalaron que actualmente sólo se destina el 0.55 por ciento del PIB a la ciencia. "Queremos que la ciencia tenga suficiente dinero para desarrollarse", estableció Pedro Camila, representante de la comisión organizadora de la marcha y académico de la Universidad de Guanajuato.

César Jurado, estudiante de posgrado de la UNAM, explicó en entrevista que las becas del Programa de Posgrados de Calidad que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) exigen al estudiante dedicarse de tiempo completo a su maestría o doctorado. Sin embargo, explicó, al ser considerados como becarios no reciben un salario digno de investigadores y no gozan de prestaciones laborales, además de tampoco contar con la posibilidad de recibir ingresos extra, además de la beca. "No es para nada trivial cambiar el estatus de becario a trabajador, pasamos de 8 a 12 horas cada día en laboratorios o analizando datos, la carga de trabajo es muy similar a la de cualquier trabajador", argumentó.

En otros países, aseguró Jurado, los estudiantes de posgrado son contratados por las universidades y cuentan con beneficios como antigüedad y vacaciones pagadas. "Hacer investigación en México es muy difícil, porque los posgrados no te dan ningún tipo de estabilidad a nivel familiar y profesional", apuntó.

Ausente Algunos estudiantes lamentaron: Algunos estudiantes lamentaron: ⇒ Que la Academia Mexicana de Ciencias no haya sido la que convocara a la marcha. ⇒ Y reprocharon que no hiciera un pronunciamiento más enérgico para defender a la ciencia por la crisis que vive.

