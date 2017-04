Anaya: falso que HMV haya sido exonerado

CAUSA POLéMICA PRESUNTA COPIA DE EXPEDIENTE DE EXONERACIóN A HMV

EL SIGLO DE TORREÓN

Para Guillermo Anaya Llamas, candidato a la gubernatura de Coahuila, por la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, es "falso" que Humberto Moreira Valdés haya sido exonerado, como manifestó Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). E inclusive afirmó que AMLO y Humberto Moreira, son la mafia de Coahuila.

"Tengan todos absolutamente la certeza de que es falso de que lo hayan exonerado. Nadie ha exonerado a Humberto Moreira. Las exoneraciones sólo las pueden dar un juez y que sepa yo, no todavía, por lo mismo, porque sigue su hermano protegiéndolo, ha caído en el bote", aseguró Guillermo Anaya.

Lo anterior tras ser cuestionado por el documento que exhibió López Obrador durante su estancia en Piedras Negras, donde se establece el no ejercicio de la acción penal de en contra de Humberto Moreira Valdez, Irma Vanessa Guerrero Martínez y Jaime Guerrero González, por la investigación de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El candidato a la gubernatura por la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, consideró que López Obrador y Humberto Moreira tienen muy buena comunicación, pues señaló que esa ha sido la defensa de Humberto Moreira, situación por la cual imagina que hubo una reunión entre ellos, donde el exgobernador de Coahuila le entregó el documento a López Obrador.

"Pues López Obrador y Moreira se han de haber juntaron, donde le dio este papel que quizá es falso, lo más probable. Y segundo, si fuese cierto en el dado, en el poco probable caso hipotético que fuera cierto, el Ministerio Público no exonera. Entonces, dos cosas para López Obrador: evidencia su falta de conocimiento de la ley y evidencia que López Obrador y Moreira son la mafia de Coahuila", dijo Anaya Llamas.

El candidato a gobernador dijo no reconocer que el oficio sea verdadero. Además de puntualizar que una exoneración o sentencia la emite un juez y otra cosa muy distinta un resolutivo de un Ministerio Público.

Sobre este último término, Guillermo Anaya precisó que cuando hay un resolutivo de un Ministerio Público, se puede volver a presentar una nueva denuncia y se puede detener con nuevos elementos. Por eso, son más de siete denuncias, más la de hace quince días; que no se ha resuelto ninguna".

Ante todo esto, para Anaya Llamas no tiene ningún valor el documento.

"López Obrador es un farsante. Primero recibe dinero de Duarte en Veracruz y luego lo defiende y ya no sabe como quitarse. Yo lo que he dicho es que si Humberto Moreira falsificó documentos para endeudarnos por 34 mil millones de pesos es un cinismo brutal. Yo no le doy ningún valor a ese documento".

Recordó que hace 15 días interpuso una nueva denuncia y aseguró que existen los elementos, pues argumentó que "todos sabemos que se robaron millones y millones de pesos que fueron a parar a Michoacán, a Zacatecas, al Estado de México y que nos lo robaron literalmente. Ya vemos cada día más que personas que detienen en otras partes y confiesan".

Estableció que lo primero que tiene que hacer es llegar (al Gobierno del Estado) para hacer justicia. Y aseguró que habrá de hacer justicia y recuperar lo robado, tal y como lo están realizando en Veracruz. Aseguró aunque no es una utopía y eso se ve en el caso de Veracruz.

EL SIGLO DE TORREÓN

Se debe investigar caso de tarjetas del PAN: Enrique Ochoa

"El PAN esta fallándole a la ciudadanía con un escándalo de compra de votos, con una manipulación de tarjetas que francamente se tiene que investigar, aclarar y en el sentido que la ley determine castigar" advirtió el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien estuvo ayer viernes en la región carbonífera del estado de Coahuila.

El líder priista acompañó al candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, a una reunión con la estructura del tricolor y una otra con empresarios de esta región.

"Estamos hoy en la región carbonífera, una región fundamental para el desarrollo energético de todo el país y venimos a fortalecer el compromiso en la región carbonífera, para profundizar en la capacidad de generación de energía eléctrica, con carbón, con tecnologías de punta, para que podamos tener acceso a energía con tecnología avanzada y precios competitivos para todos" señaló.

Aspirante. Guillermo Anaya, en campaña en Piedras Negras.