Dicen que un día antes del debate de la Ibero, al cual no asistieron el candidato priista Miguel Riquelme ni la perredista Mary Telma Guajardo, ocurrió un hecho curioso que dio mucho de qué pensar a propios y extraños. Resulta que, de acuerdo con nuestros subagentes disfrazados de pupitres, en medio de la presión que algunos grupos de estudiantes empezaron a ejercer para que don Miguel cambiara de opinión y asistiera al encuentro, se desató una serie de llamadas de parte del equipo del priista para intentar conciliar y sobre todo evitar que se le pusiera la silla vacía. Las autoridades escolares no accedieron a tal situación y las llamadas cesaron. No obstante, cuentan que el miércoles pasado se apersonaron en la universidad...

Los “escudos” de Protección Civil Municipal, comandados por el polémico Alberto Porragas, para llevar a cabo una inspección del auditorio en el que se iba a llevar a cabo el debate de los candidatos un día después. Dicen que al llevar a cabo la revisión, don “Tito” les comentó que había detectado una serie de “detalles” y que si no eran solucionados cuanto antes, no se podría llevar a cabo el encuentro. Lo más curioso es que tres semanas antes el personal de Protección Civil ya había acudido al campus universitario para llevar a cabo simulacros, revisar instalaciones y certificar que todo estuviera en orden, como así fue. Al final, esos “detalles” no fueron nada y el evento se realizó sin mayores problemas, aunque para algunos parecían más bien pretextos para evitar que el debate se llevara a cabo. Un gran misterio ronda este caso. Sobre la ausencia de Guajardo, se dice que fue para hacerle un “dos” a don Miguel y que no sólo se viera su silla vacía. Como se sabe, ambos candidatos pertenecen a la línea moreirista, él por haber sido colaborador y alcalde favorito de don Rubén, ella por ser comadre del gober y el exgober Humberto.

***

Por cierto, quienes se vieron mal por no haber respetado las reglas debidamente establecidas antes del encuentro fueron los equipos de campaña del panista Guillermo Anaya y del independiente Javier Guerrero. Y es que, según nos cuentan, los organizadores del encuentro en la Ibero habían solicitado que ninguno de los aspirantes llevara porra. No obstante, al más puro estilo del tricolor, don Memo llevó a sus “memilleros azules”, un pelotón de simpatizantes que llegó a bordo de tres camiones, es decir, como parte del acarreo. Y don Javier llevó a sus “guerreros morados” con batucada y toda la cosa, situación que fue muy mal vista por parte de la comunidad universitaria. Este hecho les dio armas a los riquelmistas para cuestionar el encuentro y para justificar la ausencia de su candidato. Luego pasa que los que quieren “sacar al buey de la barranca” terminan comportándose como ese buey. Y para no dejar duda de la desobediencia, los mismos grupos de porristas acudieron por la tarde del mismo jueves a la desangelada firma de compromisos ciudadanos organizada por varias asociaciones civiles de Coahuila, aunque al final la que tuvo más protagonismo fue PC29, que a los ojos de los priistas de hueso tricolor cada vez adquieren más tintes celestes. Los “guerreros morados” además de aplaudir y vitorear a su candidato, abuchearon al aspirante priista en el mismo espacio, la Plaza Mayor, que otrora fue como su segunda casa. Y don Miguel no ocultó su malestar y al final dijo que mejor le hubieran avisado que se podía llevar porra, pues para él llevar también la suya, y ya sabemos que si hay un partido experto en eso de las artes del acarreo, ése es el tricolor.

***

Y para continuar con la intensa actividad política de esta semana, en la que casi todos los candidatos a la gubernatura se han visto la cara en tres ocasiones, con los dos debates y la firma de compromisos, dicen los que saben que ha quedado más que claro cómo se van tejiendo las cercanías entre los suspirantes. Cuentan que a la luz de lo visto en los tres encuentros y desencuentros, la alianza de facto entre Guajardo y Riquelme es más que evidente y que el objetivo de la perredista es restarle votos, aunque sean unos pocos, al principal opositor. Pero si esta hermandad es clara, lo es aún más la de Guerrero y Anaya, quienes no tienen empacho en aparecer juntos cada vez que pueden y hasta en hacer juntar sus porras, como se vio el jueves en la Ibero y en la Plaza Mayor. Dicen que casi es un hecho que don Javier decline a favor de don Memo a unos cuantos días de la elección. Habrá que ver. De Armando Guadiana se comenta que ´ha comprado bastante bien el discurso lopezobradorista de hacer ver que así como el PRI y el PAN son lo mismo, Anaya y Riquelme forman parte del mismo proyecto. Contra los dos ha arremetido muy duro, aunque curiosamente durante el encuentro de la Ibero se les vio muy platicadores en el estrado. Pero seguramente cayeron muy poco en gracia en el cuartel panista los golpes que le propinó don Armando a Anaya, al grado de que pusieron a circular un video en el que aparece el empresario mostachón y de sombrero cuando era diputado del PRI hablando flores sobre el actual gober, Rubén Moreira, a quien tanto critica hoy. De Lucho Salinas se dice que, aunque ha tratado de desmarcarse del priismo, no ha tenido éxito y no ha podido construirse como una verdadera alternativa al sistema de partidos, como aspira a ser, al menos en su discurso. Y el que de plano para todos tiene es José Ángel Pérez, quien intentó ser Bruce Lee en la Ibero soltando golpes a diestra y siniestra, aunque, claro, con su estilo desparpajado y, digamos, poco preciso, más parecido al de Jackie Chan.

***

En donde dicen que la situación se ha convertido en un polvorín por todas las broncas acumuladas desde la pasada administración estatal y que la actual, con todo y que se asume del cambio, no ha querido resolver. Resulta que, según cuentan nuestros subagentes disfrazados de escritorio desvencijado, los agentes del Ministerio Público, coordinadores de de agencias y demás personal administrativo, se sienten hostigados por parte del vicefiscal de la Laguna duranguense, Zacarías Cabrera. Y esto es porque, dicen, ante el desconocimiento del titular respecto al nuevo sistema de justicia penal, lo que hacen sus “asesoras” es inventar formatos al por mayor en el cual piden las actividades diarias y a cada hora, como si de una maquiladora se tratara, cuando lo importante es la atención a las personas que acuden a interponer denuncias y darles seguimiento. Comentan que es tal el desconocimiento de las dichosas “asesoras” que, por ejemplo, una coordinadora de nombre Alma que, aún sin nombramiento oficial, en una ocasión exigió al agente del Ministerio Público que solicitara en audiencia de formulación de imputación la prisión preventiva contra un detenido ¡por el robo de un kilo de carne! Es decir que la funcinaria de la Vicefiscalía consideró que ese hombre era de alta peligrosidad y que sería mejor que su proceso lo enfrentara encerrado en la Universidad del Crimen, aprendiendo mañas mayores. Eso, entre otras barbaridades. Por si fuera poco, dicen que ahora el vicefiscal les dijo a los coordinadores de las Unidades del Ministerio Público que no podrán retirarse del edificio hasta que él se retire, cosa que no estaría nada mal si don Zacarías llegara tan temprano como los agentes. Pero el problema es que, según cuentan, el encargado de la Vicefiscalía suele hacer su aparición por el edificio a la cálida de las 12 del día, no se vaya a desmañanar.

***

Y ya que andamos en asuntos ministeriales y judiciales de la provincia duranguense, dicen que el extraño regreso de Apolonio Betancourt Ruiz como magistrado del Poder Judicial del Estado de Durango ha levantado harto polvo entre los abogados y distintos sectores de la población, sobre todo después de todas las acusaciones que se hicieron en su contra por travesuras cometidas cuando se desempeñó como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Incluso, sobre la base de dichas acusaciones, la Barra de Abogados de la capital promovía la solicitud de un juicio político que finalmente no prosperó, al grado de que después de tres meses de gozar de una licencia, Apolonio se reintegró a sus funciones como magistrado de una de las salas del propio Tribunal. Según los señalamientos que en su momento se dieron a conocer, como presidente del Tribunal, Betancourt le hizo manita de puerco a la ley para afectar deliberadamente ciertos intereses y beneficiar a otros dentro de los juicios, además de otras quejas e inconformidades en su contra. En su visita a Gómez Palacio esta semana, el dirigente del PRD en Durango, René Galindo consideró que la reintegración de don Apolonio es una “muy mala señal” en el tema del castigo a quienes incurrieron en actos de corrupción y tuvieron un mal desempeño durante la pasada administración en la entidad. Aunque obviamente el Poder Judicial es autónomo del Ejecutivo -al menos en la teoría- la interpretación que se le está dando al hecho es que habrá una nula o, en el mejor de los casos, muy poquita aplicación de la ley, pues aunado a este tem, no hay mayores avances en las investigaciones por malos manejos y en endeudamiento “colosal” de hasta 15 mil millones de pesos en que incurrió el exgobernador, Jorge Herrera. El tiempo corre para el gober Aispuro.