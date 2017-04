VERDADES Y RUMORES [COLUMNA 4A]

Dicen que un día antes del debate de la Ibero, al cual no asistieron el candidato priista Miguel Riquelme ni la perredista Mary Telma Guajardo, ocurrió un hecho curioso que dio mucho de qué pensar a propios y extraños. Resulta que, de acuerdo con nuestros subagentes disfrazados de pupitres, en medio de la presión que algunos grupos de estudiantes empezaron a ejercer para que don Miguel cambiara de opinión y asistiera al encuentro, se desató una serie de llamadas de parte del equipo del priista para intentar conciliar y sobre todo evitar que se le pusiera la silla vacía. Las autoridades escolares no accedieron a tal situación y las llamadas cesaron. No obstante, cuentan que el miércoles pasado se apersonaron en la universidad...