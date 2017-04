Guerreros y Águilas darán espectáculo

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREÓN, COAH.- A punto de cerrar su preparación de cara al duelo contra las Águilas del América se encuentra el plantel de los Guerreros del Santos Laguna, quienes ayer celebraron una nueva práctica matutina en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo.

El equipo albiverde trabajó en aspectos específicos del partido que encararán mañana, bajo la supervisión del entrenador José Manuel de la Torre, quien pule los detalles necesarios para asegurarse de que su escuadra pueda ofrecer su mejor versión. Los Guerreros trabajarán hoy una vez más en su cuartel general para dar por terminada su preparación y quedar concentrados rumbo al encuentro frente a las Águilas, donde está garantizado el lleno en las tribunas, ya que se agotaron las localidades.

José Manuel de la Torre habló con los medios de comunicación al término de la práctica y vaticinó que los aficionados podrán disfrutar de un partido intenso, con espectáculo y llegadas en ambas porterías: "va a ser un partido de ida y vuelta, eso lo tengo claro, también ellos (América) tienen una dinámica importante y un desdoble fuerte, pero creo que nuestro equipo viene haciendo bien las cosas como para también poder hacerle daño a ellos", consideró.

El estratega del equipo lagunero vislumbra un partido muy equilibrado entre dos equipos que han encontrado buenas rachas y que están en busca de la liguilla, lo que les compromete a buscar los puntos con mayor ahínco: "creo que estamos muy parejos, los dos equipos buscando la calificación, haciendo buen futbol y sobre todo con el interés de querer hacer un buen espectáculo, siempre ponderando el poder ser productivo, me refiero a sacar los puntos que necesitamos, pero creo que va a ser muy atractivo por la misma forma de jugar", dijo.

Para "Chepo" de la Torre, América es un rival al que se le tiene el mismo respeto que a los demás que han encarado, ya que los puntos en disputa son igual de importantes en cada jornada del torneo: "creo que todos los partidos han sido parámetros, de uno u otra manera siempre hay mucho en juego y al final de los torneos se tratan de valorar más las cosas, siendo que tienen el mismo valor que el primer partido, en este caso por las premuras, por todo lo que conlleva la expectativa, se toma como más importante, aunque el interés que le damos nosotros es como a todos los demás rivales", expuso.

La importancia del duelo de mañana radica en los puntos, más que en el rival en turno, ya que en la recta final del torneo se vuelve más importante el conseguir unidades para acomodarse en liguilla: "todos los partidos han sido claves, es tan importante el primero como el último, pero se van cerrando los espacios y presionando todas las circunstancias al final de los torneos, entre comillas se les llama como los partidos más importantes, pero el más importante siempre es el partido que viene, no hay otro", sentenció.

Finalmente, en relación al tema de Agustín Marchesín, el entrenador santista dijo no haberse percatado de que un sector de la afición le arrojó billetes falsos durante el partido de Copa MX en reproche por haber emigrado al América, en cambio, para José Manuel la afición de La Laguna sabrá reconocer el esfuerzo que mostró el guardameta argentino durante su estadía en Santos: "no estuve muy atento en esa situación, pero es normal que cuando un jugador estuvo en algún equipo y va a otro lado, algo tenga, generalmente le reconocen la labor que ha hecho en ese equipo, como generalmente lo ha hecho esta afición, no hay ningún problema, no creo que haya ninguna acción en contra de "Marche", siempre fue una persona querida y dejó su mejor esfuerzo dentro del equipo, seguro que se le va a dar reconocimiento a eso acá en el estadio", finalizó.

3

PUNTOS

De distancia hay entre Guerreros y Águilas, los albiverdes tienen 21, por 24 de América.

53

DíAS

Después de su último enfrentamiento en el estadio Corona, volverán a chocar estos equipos.

Santos cuenta con plantel prácticamente completo, sólo Ventura Alvarado está ausente de los entrenamientos debido a su reciente operación. El equipo cerrará su preparación esta mañana en TSM. (Jesús Galindo)