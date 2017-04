Encuentran muerto a Cuba Gooding Sr

LOS ÁNGELES, EU.-

LOS ÁNGELES, EU







COMENTAR

Cuba Gooding Sr., intérprete del éxito de 1972 "Everybody Plays the Fool", falleció. Tenía 72 años.

Las autoridades dicen que el cantante, padre del actor ganador de un Oscar Cuba Gooding Jr., fue hallado muerto en un auto el jueves en el área de Woodland Hills en Los Ángeles.

El asistente del jefe de la oficina forense Ed Winter dijo que están investigando la causa de muerte, pero que en el auto, que estaba estacionado en una calle transitada, había alcohol y parafernalia para el consumo de drogas.

Gooding saltó a la fama por "Everybody Plays the Fool", que cantó con el grupo de R&B The Main Ingredient. La canción ayudó a la familia a mudarse del Bronx en Nueva York al sur de California.

El propio padre de Cuba Gooding Sr. huyó de Barbados y se fue a Cuba — de ahí el nombre de su hijo — antes de convertirse en chofer de taxi en Manhattan.

El agente de Gooding Jr. no respondió de inmediato un mensaje en busca de más información.



El agente de Gooding Jr. no respondió de inmediato un mensaje en busca de más información.