'Desatan guerra' de descalificaciones

En medio de una "guerra" de descalificaciones, cinco de los siete candidatos a la gubernatura de Coahuila, presentaron sus propuestas en el Encuentro Universitario 2017 que se realizó ayer en el Gimnasio Auditorio de la Universidad Iberoamericana de Torreón.

Además, se abrió un espacio de diálogo para "discutir" sobre la prevención y el combate a la corrupción, las oportunidades de empleo y educación para los jóvenes y las estrategias para garantizar la seguridad en el Estado.

Los ausentes, fueron Mary Telma Guajardo, candidata del PRD que de último momento, se excusó por un incidente en carretera y Miguel Ángel Riquelme, de la coalición "Por un Coahuila Seguro" (PRI, PVEM, Panal, PSD, Partido Joven, PRC y Campesino Popular), que rechazó la invitación.

En tanto que los aspirantes que acudieron fueron: Guillermo Anaya Llamas, de la "Alianza Ciudadana por Coahuila" (PAN, UDC, PPC y PES), Armando Guadiana (Morena), José Ángel Pérez (PT) y los independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas.

La moderadora fue la licenciada Marcela Pámanes quien explicó las reglas y los tiempos de cada candidato. Antes, pidió a los aspirantes "cordura, mesura y madurez", a fin de enriquecer el encuentro.

Fue Guillermo Anaya, quien abrió el debate. En su intervención expuso que, creará una Fiscalía Estatal Anticorrupción para perseguir los delitos. Dijo que habrá un Fiscal Independiente y consejeros de la sociedad civil. "Hoy no vino el candidato del PRI (Riquelme) porque hoy (ayer) sale en el periódico los desvíos de su jefe Moreira", expresó.

El segundo en exponer, fue Luis Horacio Salinas que aseguró que invitará a la sociedad civil a perfeccionar el Sistema Estatal Anticorrupción. "La Iniciativa Estatal para crear el Sistema Anticorrupción que mandó el gobernador, adolece de lo más importante, la autonomía del Fiscal Anticorrupción, pretende que dependa del procurador que a su vez, depende del gobernador, o sea, será una tapadera".

La tercera intervención fue de José Ángel Pérez. Apuntó que el primer punto para combatir la corrupción "es no ser parte de ella y Miguel Riquelme representa la corrupción de los Moreira, trabajó con Humbero mientras endeudaba Coahuila, es un títere. Guillermo Anaya, representa la comparsa, el que se sienta en la mesa y se pone de acuerdo, a ninguno de los dos, le salen las cuentas, se han enriquecido inexplicablemente".

El candidato del PT, recalcó que de ser electo, renunciará al fuero político y creará una Fiscalía Especial Incorruptible con un fiscal ciudadano, al que se dará toda la autonomía.

El siguiente en aparecer fue Javier Guerrero. "Yo sí tengo tiempo para venir a escuchar aquí en la Ibero, a los estudiantes y ciudadanos sobre las inquietudes y los retos que tiene el Estado de Coahuila". Dijo que enfrentará la corrupción, instituyendo una comisión independiente ciudadana que defina un proceso de gobierno abierto para transparentar todas las actividades y que vigile la aplicación del gasto.

En la primera ronda, Armando Guadiana, se limitó a presentarse al auditorio. "Ahora sí me siento en libertad, ayer por la noche (antier) tuvimos un ejercicio como éste, un debate, pero organizado por el Instituo Electoral que no es más que el gobierno de Rubén Moreira, con pocos invitados. Riquelme no vino porque le dolieron mucho los golpes que recibió anoche (en el debate del IEC)".

En la última ronda, se formularon dos preguntas para cada candidato por parte de los jóvenes, en temas como: iniciativas para la comunidad LGBT, los apoyos a emprendedores y el transporte público gratuito para los estudiantes.

También hubo cuestionamientos sobre el enriquecimiento de algunos candidatos, la residencia de lujo de Anaya valuada, según un reportaje de El Financiero en casi 20 millones de pesos, el vínculo de Guadiana con Andrés Manuel López Obrador y la disputa por la silla presidencial en 2018 y el fuero político, entre otros.

Ante un Gimnasio Auditorio abarrotado y con la asistencia de estudiantes, empresarios y sociedad civil, los candidatos presentaron sus propuestas (sin profundizarlas) y se dedicaron a "descalificarse" los unos a los otros, tal y como sucedió en el debate que organizó el Instituto Electoral de Coahuila la noche del pasado miércoles.

Aunque no acudió a esta actividad, los aspirantes a la gubernatura de Coahuila que sí asistieron, también cuestionaron a Miguel Riquelme por la inseguridad en Torreón, por "no tener tiempo de acudir a este encuentro", por sus relojes de lujo y por su relación con Rubén y Humberto Moreira. Los "ataques" también fueron para Mary Telma Guajardo por parte de Armando Guadiana de Morena, quien dijo: "la primera comadre del Estado de Coahuila (Mary Telma) pues no vino, ella y Riquelme son de los Moreira".



Duración. El encuentro culminó minutos después de la una de la tarde. El lugar estuvo abarrotado. (Fernando Compeán)