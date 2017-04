Señalan 'falta de eficiencia' en Rastro

FABIOLA P. CANEDO

Introductores de ganado piden una mejor administración en el Rastro Municipal, pues indican que el Ayuntamiento de Torreón no invierte en la reposición del equipo necesario, por lo que son los propios usuarios los que se ven obligados a comprar herramienta.

Introductores que solicitaron la omisión de sus nombres por temor a represalias señalaron que la descueradora sigue descompuesta, las carruchas, el pistolete para degüellar, sin que la autoridad haga algo por reponerlos, por lo que los ganaderos se tienen que cooperar para comprar los aparatos.

"El administrador actual es político, él no conoce de asuntos de ganado, antes había un doctor y el servicio se ha visto muy afectado, la descueradora sigue sin funcionar, no se le da mantenimiento, nos dejan los animales como bachanes, sin grasa, flacos, desfiguradas, porque la descueradora no es la adecuada para este tipo de trabajos", comentó uno de los inconformes.

Otro expresó que esto afecta considerablemente el precio de los animales, que deben bajar por lo que llamó una "falta de eficiencia" del Rastro, y no propiamente por temas relativos a la calidad del ganado que llevan a sacrificar.

El municipio cobra 387 pesos por bovino y se matan de 200 a 220 por día, esto aparte de los becerros y los marranos. En este sentido, los introductores cuestionaron que no se arregle el aparato, además de que consideran que falta inversión también en los cuartos fríos o las carruchas.

"No podemos estar pagando las campañas de estas personas, por eso no completan, nosotros estamos viviendo al día, somos gente de trabajo", indicó otro de los introductores que manifestaron su inconformidad, "estamos cansados de esta situación, sale mucho dinero, pero no sé qué está pasando".

