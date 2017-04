Cinco candidatos firman compromisos ante grupos de sociedad civil

TORREÓN, COAH.-

No fue un debate sino una figura de compromiso ante la ciudadanía. 5 de los 7 candidatos a la gubernatura de Coahuila que se enfrentarán el domingo 4 de junio firmaron esta tarde en la Plaza Mayor una lista de 10 compromisos.

Algunos de ellos son crear las figuras de fiscal y contralor ciudadano, esclarecimiento y castigo en el caso de la deuda estatal; la revocación de mandato.

Y acudieron puntuales a la cita,las 18:00 horas bajo el intenso sol, convocados por 22 organismos de la sociedad civil, llegaron Javier Guerrero García (Independiente), Luis Horacio Salinas Valdés (Independiente) Guillermo Anaya Llamas PAN (Alianza Ciudadana por Coahuila), José Ángel Pérez Hernández (PT) y Miguel Angel Riquelme Solís del PRI y Alianza Por Un Coahuila Seguro.

Pero, curiosamente no hubo la presencia de organizaciones de la sociedad civil, sólo algunos seguidores de los candidatos, los representantes de las agrupaciones sociales convocantes y medios de comunicación.

En un pequeño templete de madera con una manta en color azul en su parte poniente para semi-proteger el espacio, se colocaron las sillas para los candidatos esperados y con lugares personalizados.

Los ausentes, Armando Guadiana de Morena y Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD).

Patricia Vargas Bryan representante de PC 29 y Ricardo Segura flanquearon a los candidatos al inicio de sus intervenciones y éste último explicó la importancia de este evento que dijo, “es interés de un grupo de organizaciones de la sociedad civil establecer un acercamiento con todos los candidatos a gobernador porque consideramos que en los ultimps años ha habido una disociación de mandantes y mandatarios.

Cada uno de los candidatos hicieron uso de la palabra durante 3 minutos. El primero en empezar fue Guillermo Anaya Llamas quien dijo que firma el compromiso porque “o acabamos con la Corrupción o la Corrupción acabará con Coahuila, hoy pro fin vemos a una sociedad organizada, su participaciopn es la garantía de que nunca más se presenten casos tan graves de corrupción como los que vemos hoy en Coahuila.”.

Destacó su propuesta anticorrupción y dijo que se creará el sistema anticorrupción y sobe todo sea independiente

Por su parte Javier Guerrero dijo que “firmo por sumarme a la iniciativa que muchos grupos ciudadanos han venido manifestando hay hartazgo contra la corrupción .. No es casual que coincida con la plataforma que he presentado ..esta firma no es un acto de campaña… estamos en la hora del ciudadano”.

Luego, José Angel Pérez expresó que no acudió con fines electoreros sino para participar en un evento en el que se refleja la participación ciudadana.. sólo los ciudadanos pueden extirpar la corrupción que nos aqueja”.

Miguel Riquelme hizo un reconocimiento a todos los organismos de la sociedad civil a a la participación ciudadana que dijo, resulta indispensable ahora para la gobernabilidad de cualquier estado y cualquier municipio.

“Por eso acudo a la firma de estos compromisos sabiendo la responsabiliad que eso conlleva. La participación ciudadana tiene muchas aristas y cuando es real y los ciudadanos están inmersos en las decisiones de las políticas públicas resultan transparentes y se convierte en un ataque real contra la corrupción.

Dijo que los compromisos que se firman son necesarios para gobernar Coahuila y “coinciden con los ejes planteados en mi propuesta de gobierno que desarrollaré en los próximos años”.

El candidato Independiente Luis Horacio Salinas dijo por su parte que la participación ciudadana es la base para un buen gobierno. También dijo que "varios de los compromisos que plantearon los organismos sociales, son parte de su plataforma”.

Mientras cada candidato exponía sus ideas, predominaron las porras y música de tambora en favor de Javier Guerrero, a lo que Riquelme expresó: “Nos hubieran avisado que podíamos traer porras, nos dijeron que era un evento serio no que se convertiría en chunga, como que el formato no estuvo bien

Por su parte Patricia Vargas expresó al término del evento que fue un éxito y considera que se cumplieron las expectativas. Lamentó la poca asistencia de ciudadanos a este evento en el que dijo “pese a que estuvimos días y días convocando y sobre todo mediante redes sociales”.

Hay apatía ciudadana, “la gente no quiere trabajar, apenas estamos empezando a despertar”.



