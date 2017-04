Aseguran apicultores que están en riesgo de desaparecer

LERDO, DGO.-

Apicultores se reunieron esta mañana con autoridades de la Sagarpa debido a que todavía no baja a La Laguna el recurso prometido por las pérdidas que tuvieron con la muerte de las abejas en el 2015. También expusieron el problema con la miel ya que no están produciéndola.

Ante este panorama los apicultores aseguran estar en riesgo de desaparecer. En 2015 se perdieron 4500 colmenas de 8 mil y actualmente tienen alrededor de 6 mil gracias a que recuperaron con recursos propios y con mucho trabajo.

“Estamos a punto de desaparecer los apicultores pues en 2015 no tuvimos cosecha y a principios del 2016 tuvimos el problema de la desaparición y este año no tenemos cosecha entonces así estamos", dijo Francisco Salazar Talavera presidente del sistema producto apícola.

El anuncio del apoyo para apicultores se hizo en julio del 2016 por parte de Sagarpa.

Las pérdidas han sido considerables para los apicultores pues en otros años ya para primavera debían tener entre 70 y 80 toneladas de miel. El precio es de 80 pesos por kilo. “Ahorita no creemos que lleguemos a las 5 toneladas entre todos los productores”, dijo Salazar.

Aseguró que tanto el Inifap como la Universidad Antonio Narro hacen investigaciones y que incluso la UNAM campus Morelia colocará una estación de monitoreo para analizar varios factores de estudio de las abejas a nivel local.

Al respecto, José Luis Nava Rodríguez, subdelegado de la Sagarpa en la Región Lagunera, dijo que el recurso para los apicultores no ha llegado porque la Secretaría de Hacienda no lo ha entregado aun a Sagarpa a nivel central.

“Ellos están preocupados porque se les gestionó desde el año pasado un millón 720 mil pesos que a la fecha no ha llegado y no porque la delegación o Sagarpa no quiera sino que no hay el recurso a nivel central. Hacienda en cualquier momento se les deposita. Sí se les va a pagar”, dijo Nava, quien admitió que se trata de una situación difícil por la cual próximamente tendrán otra reunión donde participen diferentes dependencias.

Son 68 apicultores los que se beneficiarán del recurso del millón 720 mil pesos y ellos pidieron investigación a través del Inifap respecto al porqué aunque hay flor no hay miel.

“La pérdida de las abejas no se supo al final por qué sucedió. Se hicieron como unas 5 investigaciones”, dijo Nava.



