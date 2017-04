Lorena Herrera sube foto de infarto

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Lorena Herrera anda con todo.

La actriz y cantante se encuentra en estos días promocionando su nuevo sencillo Freak, sin embargo, también se da su tiempo para despertar pasiones dormidas entre sus seguidores de Instagram.

Hace unos días, Lorena publicó una foto que alborotó a más de uno en la que aparece con un traje de baño que le permitió mostrar casi toda su anatomía.

“Buenos días!!!!Un poco de pornográfia en la mañana. Como no me fui de vacaciones me quede con ganas de ponerme el traje de baño!”, posteó Lorena en la selfie la cual lleva casi dos mil likes y decenas de comentarios.

Una publicación compartida de Lorena Herrera (@lorenaherreraoficial) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 8:42 PDT

Lorena Herrera ha deleitado a sus seguidores en redes sociales. (ESPECIAL)