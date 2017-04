Lecheros increpan cerco sanitario

LAS CAUSAS AúN NO SE CONOCEN, PERO TODO APUNTA A LA BRUCELOSIS

El siglo de torreòn

El siglo de torreón

Con la prohibición de acceso de leche procedente de la Comarca Lagunera al estado de Chihuahua, por estar presuntamente infectada con brucelosis, 10 establos de Coahuila y Durango han presentado pérdidas por el desecho de más de 600 mil litros de producto.

La afectación directa es para alrededor de mil 500 personas que laboran en los establos, los cuales según aseguran los mismos encargados, están a días de tener que dejar de operar por las pérdidas económicas que esto representa.

El productor del ejido La Purísima de Matamoros, Coahuila, señaló que ciertamente aún no se concluye en estos establos con el procesos de limpieza del hato; sin embargo, se están aplicando las acciones de la campaña de erradicación de la brucelosis, además de que la leche que envían a Chihuahua no es para consumo humano directo, por lo que debe ser aceptada.

Al respecto, el delegado regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Armando García Triana señaló que por el momento se está trabajando en conocer si el Gobierno del Estado de Chihuahua tiene o no la facultad de impedir el paso de la leche con brucelosis o tuberculosis; además, de estos 10 establos, ya se comprobó que tres de ellos no tienen presencia de brucelosis, pero entre ellos no cubren una pipa de leche.

Esta leche de la que se habla, va directamente a una tratadora que deshidrata la leche y los sólidos los envían a Estados Unidos; con los sueros se deshidratan y se fabrica leche para Liconsa; de ahí la discusión que se tiene actualmente con la entidad vecina, ya que con estos procesos de pasteurización y deshidratación, se elimina totalmente la bacteria por las temperaturas altas.

El delegado confirmó que los productores con problemas tienen en riesgo alrededor de 600 mil litros de leche por semana, los cuales vendían a 6.1 pesos por litro; la cantidad, contra la producción de leche en La Laguna no es muy alta; sin embargo, para quienes está afectando el problema, resulta una severa pérdida. Incluso, varios estableros del estado de Jalisco se encuentran actualmente en la misma situación.

Por su parte, los estableros de la región señalaron que fuera del convenio que tiene con la planta de esta entidad, no han podido comercializar el producto, se complica la venta y cierta cantidad de lácteo se ha tenido que malbaratar y han tirado ya alrededor de 10 pipas de 50 mil litros cada una.

REGLAS DE SANIDAD

Los establos tienen la obligación de entrar a un programa contra la brucelosis, el cual está a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo encargado de vigilar la inocuidad y sanidad de los alimentos.

"La sanidad e inocuidad es la llave que abre los mercados y un problema de regiones de gran concentración de bovinos es precisamente la brucelosis, por ello hay programas dedicados a reducir el índice de animales enfermos con esta condición", indicó Rogelio Rodríguez, representante estatal del Senasica.

En la región Lagunera hay alrededor de 250 establos con una cantidad superior a 500 animales cada uno, por lo que el trabajo de sanidad es muy importante y se ha tenido que incrementar el trabajo de los productores para reducir la incidencia e incluso erradicar la enfermedad en las unidades de producción.

Alrededor de un 30 por ciento de éstos están trabajando, pero no se encuentran totalmente descartados, libres de la enfermedad.

Por otra parte, García Triana dijo considerar que no es un asunto de mercado debido a que si la leche estuviera totalmente libre de bacterias, no debe tener problemas para colocarse en otros estados, ya que dentro del país debe existir una libre movilización; únicamente se impide totalmente el acceso si el producto contiene antibióticos.

Finalmente, los productores que son de ocho establos de La Laguna de Coahuila, pidieron la intervención de las autoridades estatales en su apoyo para la solución de este problema.

[MáS EN LA 3]

Exigen a Chihuahua sustentar el cerco

El secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del estado de Durango, René Almeida Grajeda intervino ante las autoridades correspondientes del estado de Chihuahua para exigir que se sustenten las causas del supuesto cerco sanitario interpuesto para el ingreso de la leche de la región Lagunera.

El funcionario estatal destacó que acudió el día de ayer a una reunión de trabajo con las autoridades y productores de Chihuahua, así como representantes de los lecheros de La Laguna de Durango.

Señaló que no se tiene confirmado que esta restricción sea por casos de brucelosis, al menos en el caso de los productores de Durango, por lo que se está revisando cuál es la causa real de la prohibición de acceso para la leche de esta localidad a la entidad chihuahuense.

Almeida Grajeda dijo que se acordó que el estado de Chihuahua deberá presentar en uno o dos días máximo, un diagnóstico fundamentado jurídicamente sobre la causal del cerco sanitario

En base a los resultados se va a actuar en los términos que corresponda; "si el tema es sanitario, lo cual aún no está probado, ni debidamente sustentado hasta el momento, se va buscar la solución de la problemática de la mejor manera", dijo.

Asegura que no es total la prohibición del ingreso de la leche a Chihuahua, pero hay una limitación para ciertos embarques; por ello, están pidiendo las causales; "si es un tema sanitario, tendremos que tomar las acciones correspondientes".

Piden apoyo. Productores de leche buscan alternativas de apoyo en las autoridades, Sagarpa está gestionando con Chihuahua.