Algo va a pasar en México: Víctor Trujillo

Esta vez no necesitó el disfraz de "Brozo" para criticar a los políticos mexicanos.

El canal ruso de televisión en español, RT, dio a conocer una entrevista con Víctor Trujillo quien habló de cómo creó a dicho personaje además de la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU y la crisis por la que atraviesa México.

Trujillo comentó que la República Mexicana lleva 40 años con dificultades. Agregó que cuando el PAN terminó con la "maldición" de los 70 años del PRI en la presidencia se esperaban cambios radicales, los cuales no llegaron.

El presentador comentó en la charla que no tiene ni la menor duda de que el karma le cobrará su respectiva factura a cada miembro de la clase política que haya dañado "Tierra azteca".

"Todo lo que hicieron -Los políticos- lo van a tener que pagar y nosotros también no porque seamos culpables sino porque debemos hacernos responsables de todo lo que les toleramos y está pasado este momento.

"Ustedes saben la cantidad de muertos que ha habido desde la administración de Felipe Calderón y en lo que va de la de Peña Nieto, es impresionante, o sea hay guerras en el mundo que no tienen el número de cadáveres por violencia que ha habido en México por la famosa guerra contra el narcotráfico", comentó

El también intérprete de "La Beba Galván" reveló que México no puede seguir siendo un paraíso que no ha sabido administrarse. Está seguro que algo fuerte pasará en la nación que cambiará los resultados de las elecciones presidenciales del próximo año.

"Les aseguro que las elecciones de 2018 no serán como siempre, antes, tendrán que pasar dos sustos en este país, por lo menos dos y lo digo pensando en lo que nos ha ocurrido en los últimos años.

"No soy profeta pero algo va a pasar en este país que en el 2018 no van a ser las elecciones de a ver cuál es el menos peor o a ver cuál es el que me late; va a tener que pasar otra cosa, a lo mejor va a ser muy doloroso pero en nuestro caso tenemos que crecer y a veces crecer duele mucho", sostuvo.



