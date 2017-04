Productores de leche a punto de perder su patrimonio

LERDO, DURANGO.-

Con la prohibición de acceso de leche procedente de la Comarca Lagunera al Estado de Chihuahua, por estar presuntamente infectada con brucelosis, 10 establos de Coahuila y Durango han presentado pérdidas por el desecho de más de 600 mil litros de producto y aseguran que están a punto de perder su patrimonio y generar desempleo.

La afectación directa es para alrededor de mil 500 personas que laboran en los establos, los cuales según aseguran los mismos encargados, están a días de tener que dejar de operar por las pérdidas económicas que esto representa.

El productor del ejido La Purísima de Matamoros Coahuila, señaló que ciertamente aún no se concluye en estos establos con el procesos de limpieza del hato; sin embargo, se están aplicando las acciones de la campaña de erradicación de la brucelosis, además de que la leche que envían a Chihuahua, no es para consumo humano directo, por lo que debe ser aceptada.

Al respecto, el delegado regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Armando García Triana, señaló que por el momento se está trabajando en conocer, si el Gobierno del Estado de Chihuahua tiene o no la facultad de impedir el paso de la leche con brucelosis o tuberculosis; además, de estos 10 establos ya se comprobó que tres de ellos no tienen presencia de brucelosis, pero entre ellos no cubren una pipa de leche.

Esta leche de la que se habla, va directamente a una tratadora que deshidrata la leche y los sólidos los envían a Estados Unidos; con los sueros se deshidratan y se fabrica leche para Liconsa; de ahí la discusión que se tiene actualmente con la entidad vecina, ya que con estos procesos de pasteurización y deshidratación, se elimina totalmente la bacteria por las temperaturas altas.



