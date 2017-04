Rechaza Javier Duarte ser extraditado a México

CIUDAD DE MÉXICO.-

En su primera audiencia en Guatemala, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se reservó al derecho de extradición voluntaria a México hasta que este país presente la solicitud formal para esta acción.

Esta tarde se celebró la audiencia en el Tribunal Quinto Penal en Guatemala, donde se le detallaron al exmandatario los cargos que se le imputan en México.

Después de un receso a petición por la defensa, se dio a conocer la decisión del veracruzano. "En este momento no puedo allanarme sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea analizada por mis abogados. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino hasta que llegue y sea evaluada por mi defensor", expresó Duarte.

Ante esta determinación, México tendrá 60 días naturales para remitir al Gobierno de Guatemala la solicitud formal de extradición del político veracruzano.

Duarte llegó a la audiencia engrilletado de pies y manos, con un chaleco negro antibalas, en silencio total, con rostro serio y procedente de una cárcel en un cuartel militar en un convoy policial.

Al iniciar la audiencia, Javier Duarte presentó después a los abogados que llevarán su defensa. El veracruzano respondió al juez que desconoce los cargos que la justicia mexicana le imputa.

Pese a que dijo que llevaba seis meses en Guatemala, el político declaró no tener domicilio en ese país.



