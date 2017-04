Exigen a Chihuahua fundamentar cerco a leche lagunera

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

El secretario aseguró que no hay presencia de brucelosis

El secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del estado Durango (SAGDR), René Almeida Grajeda, intervino ante las autoridades correspondientes del estado de Chihuahua, para exigir que se sustenten las causas del supuesto cerco sanitario interpuesto para el ingreso de la leche de la región Lagunera.

El funcionario estatal destacó que acudió el día de ayer a una reunión de trabajo con las autoridades y productores de Chihuahua, así como representantes de los lecheros de La Laguna de Durango.

Señaló que no se tiene confirmado que esta restricción sea por casos de brucelosis, por lo que se está revisando cuál es la causa real de la prohibición de acceso para la leche de esta localidad a la entidad chihuahuense.

Almeida Grajeda, dijo que se acordó que el estado de Chihuahua deberá presentar en uno o dos días máximo, un diagnóstico fundamentado jurídicamente sobre la causal real del cerco sanitario.

Con base en los resultados, se va a actuar en los términos que corresponda y si el tema es sanitario, lo cual aún no está probado o sustentado hasta el momento, se va buscar la solución de la problemática de la mejor manera.

El secretario aseguró que no hay presencia de brucelosis y que incluso la prohibición no es total para todo el producto, si no que se han tomado ciertas muestras y hay determinadas limitantes en el ingreso de algunas pipas.



No se tiene confirmado que esta restricción sea por casos de brucelosis. (ARCHIVO)