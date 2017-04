Styles habla de su romance con Swift

Ciudad de méxico.- El cantante Harry Styles, miembro de la banda One Direction, aparece en la más reciente portada de la revista Rolling Stone, como parte de su promoción como solista.

En la publicación, se dio el tiempo para hablar de su pasada relación con la también cantante Taylor Swift.

Pese ha que han pasado varios años de estar emparejados, el cantante nunca habló al respecto hasta esta ocasión.

Habló de lo difícil que son las relaciones a cualquier edad, sin embargo destacó que "no entiendes cómo funciona cuando tienes 18 años".

Agregó que su noviazgo fue breve pero intenso.

"Es un poco incómodo para empezar. Estás en una cita con alguien que realmente te gusta. Debería ser así de simple, ¿no?. Fue una experiencia de aprendizaje. Pero en el corazón de ella sólo quería que fuera una cita normal", agregó.

Aclaró que desconoce si las supuestas indirectas a través de las canciones de Swift son dedicadas a él.

"Quiero decir, no sé si son sobre mí o no... pero el hecho es que ella es tan buena... escribo de mis experiencias; todo el mundo hace eso. Tengo suerte si todo lo que hemos hecho ayudó a crear esas canciones. Eso es lo que te golpea el corazón. Eso es lo más difícil de decir, y son las cosas de las que hablo menos. Esa es la parte que trata de las dos personas. Nunca voy a contarle a nadie todo".

Fanáticos de la cantante han mencionado que las canciones Out of the woods y Styles, del más reciente disco son dedicadas a Styles.

El joven recién comenzó una carrera como solista, siendo Sign of the times y Ever Since New York sus primeros sencillos.

Especial