Buscan escribir su historia en FIRST

"Borrón y cuenta nueva". Con muchos sacrificios y a contrarreloj, estudiantes del Conalep, plantel Torreón partieron a las 3 de la tarde de ayer martes a Houston, Texas para participar por primera vez en la competencia mundial de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que se realizará a partir de hoy y hasta el sábado 22 de abril y a la que también acudirán otros cinco equipos laguneros.

Luego de obtener el llamado "Wild Card", en la justa regional FIRST que por primera vez se organizó en Torreón (hace unos días), los estudiantes comenzaron con los preparativos.

"Es mucho compromiso, queremos dejar en alto nuestra escuela. El robot este año nos salió en 180 mil pesos, esto abre muchas expectativas", dijo María Magdalena Hernández, coach del equipo "Desert Eagles".

Los demás equipos que van al mundial, son: el Colegio Americano de Torreón, el Tec de Monterrey, campus Laguna, el Centro de Estudios Tecnológicos de La Laguna del Rey, el Colegio Cervantes y el Cbtis 159 de Gómez Palacio, Durango. Todos ellos, con el patrocinio de Met-Mex Peñoles que puso a su disposición el servicio de transporte.

De los seis, a cuatro se les apoyará con la inscripción, porque dos de ellos ya la tienen pagada y son el Colegio Americano, que la pagó la NASA y el Conalep, por parte de su patrocinador oficial, John Deere. Y debido a su situación económica, a algunos contingentes, se les apoyará también con el hospedaje y los viáticos. La competencia de robótica, comprende del 19 al 22 de abril y los estudiantes se medirán en la categoría FIRST Robotics Competition (FRC) que alberga a jóvenes de 14 a 18 años.

"Desearles el mejor de los éxitos, sé que tienen talento y mucho cáracter, es una experiencia inolvidable”.— JESÚS DE LA ROSA, Director del Conalep Torreón

Participan Equipos que viajan. ⇒ Conalep Torreón. ⇒ Cetlar. ⇒ Tec de Monterrey, campus Laguna. ⇒ Colegio Americano de Torreón. ⇒ Colegio Cervantes. ⇒ Cbtis 159 de Gómez Palacio.

De viaje. Los estudiantes se comenzaron a reunir en el plantel, alrededor de las dos de la tarde. (ANGÉLICA SANDOVAL)