Polémica por firma de compromisos

La firma de los 10 compromisos elaborados por asociaciones civiles, entre los que destacan los relacionados con el esclarecimiento y castigo en el caso de la deuda estatal; la revocación de mandato, y crear las figuras de fiscal y contralor ciudadano, desataron polémica ayer, luego de que se informara en un inicio que sólo cuatro de los siete candidatos que buscan la gubernatura habían confirmado su presencia.

Fueron Guillermo Anaya Llamas (Alianza Ciudadana por Coahuila), Javier Guerrero García (Independiente), José Ángel Pérez Hernández (PT) y Luis Horacio Salinas Valdés (Independiente) los que dieron contestación inmediata a la petición.

Sin embargo, el candidato Miguel Ángel Riquelme Solís abanderado del PRI, dijo que él también asistiría.

Riquelme dijo que su intención era firmar, pero por la hora desconocía si alcanzaría, "para alcanzar a llegar a la hora de la convocatoria pública, por eso la presencia no está garantizada porque tengo eventos yo plasmo la firma, pero en todo caso que esté presente mi coordinador de campaña que es José María Frausto". Pero, Alma Islas, vocera de PC29 mencionó que se hizo la aclaración al candidato de que la presencia en el evento era necesaria o de lo contrario no podría firmar, pues fue el mismo caso de Armando Guadiana, candidato de Morena, quien respondió que sí firmaría los compromisos pero que no asistirá al evento por tener un compromiso con Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Piedras Negras.

Al respecto las asociaciones le indicaron que no es posible, ya que la firma se realizará en el evento programado exclusivamente para ello y "representa el compromiso del candidato con la sociedad", por lo que el caso de Riquelme es lo mismo. Al final, según Islas, Riquelme confirmó su participación.

Por su parte, a pregunta expresa de si firmaría los compromisos, Riquelme contesó: "quién dijo que no los voy a firmar".

Y remató que sí está dispuesto a que se elimine el fuero para quienes son elegidos por el voto ciudadano a transparentar sus bienes, "estoy dispuesto a todo, no soy de transparencia a medias y quienes están pensando que no voy a firmar esos 10 compromisos planteados por conocidos grupos de la sociedad civil, pues están equivocados...".

En el caso de Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD) argumentó en programa de radio no haber recibido la invitación, "pero en nuestro poder tenemos copia de la invitación sellada y recibida en las oficinas del partido en la ciudad de Saltillo con fecha 3 de abril del presente año", señalan las organizaciones.

Algunas de las organizaciones de la Sociedad Civil son: Laguneros Unidos de Corazón; Poder Coahuila; Ya Basta; Operación Familia; Coahuila Observa; Responsables México; Ipac; Laguna yo Te quiero; PC29; Pastoral Social Diócesis de Saltillo; Casa del Migrante Saltillo; Moreleando; México sin Corrupción; Asociación de Colonos Vecinos en Acción; Renacer Lagunero, y Movimiento Plaza Mayor.

La firma de los compromisos será pública el 20 de abril en punto de las 6:00 de la tarde en la Plaza Mayor.

